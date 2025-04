Tahawwur Rana Photos: जंजीरों में जकड़ा नजर आया तहव्वुर राणा, सामने आईं NIA को सौंपते समय की तस्वीरें

First photo Tahawwur Rana Handed Over to India | ANI

नई दिल्ली: मुंबई आतंकवादी हमलों (26/11) के सह-साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा (Tahawwur Hussain Rana) को आखिरकार 13 साल बाद भारत लाया गया. गुरुवार को उसे अमेरिकी मार्शलों ने भारतीय अधिकारियों को सौंपा, और अब वह राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की हिरासत में है. उसके भारत लौटने के बाद अब उसकी कुछ तस्वीरें सामने आईं हैं. यह तस्वीर उस वक्त की है, जब कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में अमेरिकी मार्शलों ने मंगलवार को तहव्वुर राणा की हिरासत भारत के विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों को सौंपी.

तस्वीर में तहव्वुर राणा की पीठ दिखाई दे रही है, उसकी कमर में जंजीर बंधी है और हाथों में बेड़ियां हैं. चारों तरफ अमेरिकी यूएस मार्शल्स खड़े हैं जो उसे भारतीय अधिकारियों को सौंप रहे हैं. यह तस्वीर अमेरिका के कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की है. इस तस्वीर को US Department of Justice की ओर से जारी किया गया है.

US Marshals in the Central District of California on Tuesday transferred custody of Tahawwur Rana, a Pakistani national and Canadian citizen, to representatives from India’s Ministry of External Affairs.

