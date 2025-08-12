फतेहपुर मकबरा विवाद: सपा नेता पप्पू सिंह चौहान के खिलाफ कार्रवाई, पार्टी से निकाले जाने पर भड़के, बोले- 'सपा में मुसलमानों का बोलबाला'! VIDEO

(Photo Credits Twitter)

Fatehpur Makbara Controversy: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के मकबरा विवाद में शामिल सपा नेता पप्पू सिंह चौहान को पार्टी से निकाल दिया गया है. इसके बाद उन्होंने एक वीडियो जारी कर सपा पर आरोप लगाए और कहा कि पार्टी में केवल मुस्लिमों की चलती है. पप्पू सिंह ने कहा, "सपा सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी है. मैं हिन्दू हूं और सनातन धर्म के लिए लड़ता रहूंगा. मैं सपा से इस्तीफा देता हूं.

सपा नेता पप्पू सिंह चौहान पार्टी से निकाले गए

इस वीडियो में पप्पू सिंह चौहान ने आगे कहा कि सपा में सिर्फ एक ही जाति का बोलबाला है और वे हिन्दू समुदाय को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते. उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए यह भी कहा कि अब वह सपा से बाहर निकलकर अपनी लड़ाई जारी रखेंगे.

फतेहपुर में विवादित मकबरे पर कार्रवाई:

फतेहपुर जिले के विवादित मकबरे में जबरन घुसकर मजार को तोड़ने वाले हिंदू संगठनों से जुड़े कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. जिन लोगों पर FIR हुई है, उनमें शामिल हैं

धर्मेंद्र सिंह (बजरंग दल)

अभिषेक शुक्ला (मंडल प्रभारी, बीजेपी)

अजय सिंह (जिला पंचायत सदस्य)

देवनाथ धाकड़ (बीजेपी नेता)

विनय तिवारी (सभासद)

पुष्पराज पटेल (जिला महामंत्री)

ऋतिक पाल (सभासद पुत्र, युवा मोर्चा नेता)

प्रसून तिवारी (युवा मोर्चा महामंत्री)

पप्पू चौहान (सपा)

इसके अलावा, 150 अज्ञात उपद्रवियों पर भी कार्रवाई की गई है.

विपक्ष का आरोप:

हालांकि विपक्षी दलों ने फतेहपुर विवाद को एक साजिश का हिस्सा बताया. सपा विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि इस अशांति को प्रशासन और भाजपा नेताओं ने फैलाया है, न कि आम लोगों ने. उन्होंने यह भी कहा कि जनता अब भाजपा के इरादों को समझ चुकी है.

जानें क्या है पूरा मामले

फतेहपुर में मंगी मकबरा को मंदिर बताकर मठ-मंदिर संरक्षण संघर्ष समिति ने पूजा करने के लिए जुलूस निकालने का ऐलान किया था। इसके मद्देनजर पुलिस बल की तैनाती की गई थी, लेकिन इसके बावजूद मकबरे में जबरन घुसकर तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई. पुलिस ने अब तक इस मामले में 10 नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है