फतेहपुर मकबरा विवाद: सपा नेता पप्पू सिंह चौहान के खिलाफ कार्रवाई, पार्टी से निकाले जाने पर भड़के, बोले- 'सपा में मुसलमानों का बोलबाला'! VIDEO

सपा नेता पप्पू सिंह चौहान पार्टी से निकाले गए
इस वीडियो में पप्पू सिंह चौहान ने आगे कहा कि सपा में सिर्फ एक ही जाति का बोलबाला है और वे हिन्दू समुदाय को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते. उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए यह भी कहा कि अब वह सपा से बाहर निकलकर अपनी लड़ाई जारी रखेंगे.
फतेहपुर में विवादित मकबरे पर कार्रवाई:
उत्तर प्रदेश –
फतेहपुर के मकबरा बवाल में शामिल रहे सपा नेता पप्पू सिंह चौहान को पार्टी से निकाला गया !!
इधर, पप्पू ने कहा– "सपा सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी। मैं हिन्दू हूं और सनातन के लिए लड़ता रहूंगा। मैं सपा से इस्तीफा देता हूं"@bnetshukla https://t.co/A8IVflR2gR pic.twitter.com/jWvo5R4MfQ
फतेहपुर जिले के विवादित मकबरे में जबरन घुसकर मजार को तोड़ने वाले हिंदू संगठनों से जुड़े कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. जिन लोगों पर FIR हुई है, उनमें शामिल हैं
धर्मेंद्र सिंह (बजरंग दल)
अभिषेक शुक्ला (मंडल प्रभारी, बीजेपी)
अजय सिंह (जिला पंचायत सदस्य)
देवनाथ धाकड़ (बीजेपी नेता)
विनय तिवारी (सभासद)
पुष्पराज पटेल (जिला महामंत्री)
ऋतिक पाल (सभासद पुत्र, युवा मोर्चा नेता)
प्रसून तिवारी (युवा मोर्चा महामंत्री)
पप्पू चौहान (सपा)
इसके अलावा, 150 अज्ञात उपद्रवियों पर भी कार्रवाई की गई है.
विपक्ष का आरोप:
हालांकि विपक्षी दलों ने फतेहपुर विवाद को एक साजिश का हिस्सा बताया. सपा विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि इस अशांति को प्रशासन और भाजपा नेताओं ने फैलाया है, न कि आम लोगों ने. उन्होंने यह भी कहा कि जनता अब भाजपा के इरादों को समझ चुकी है.
जानें क्या है पूरा मामले
फतेहपुर में मंगी मकबरा को मंदिर बताकर मठ-मंदिर संरक्षण संघर्ष समिति ने पूजा करने के लिए जुलूस निकालने का ऐलान किया था। इसके मद्देनजर पुलिस बल की तैनाती की गई थी, लेकिन इसके बावजूद मकबरे में जबरन घुसकर तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई. पुलिस ने अब तक इस मामले में 10 नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है