Fact Check: क्या मुंबईवासियों को गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है? BMC ने वायरल खबर को बताया फेक; कहा- अफवाहों पर न दें ध्यान

(Photo Credits Pixabay)

Fact Check: सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलाई जा रही थी कि मुंबई में लोगों को गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है. बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि मुंबईवासियों को नियमित रूप से शुद्ध, कीटाणुरहित और पूरी तरह से उपचारित जल की आपूर्ति की जा रही है. बीएमसी ने यह भी बताया कि जल आपूर्ति प्रणाली सामान्य रूप से कार्य कर रही है और अब तक किसी प्रकार की तकनीकी खराबी की सूचना नहीं मिली है.

वायरल मैसेज में दावा

दरअसल वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा था कि जल शुद्धिकरण संयंत्र में खराबी के कारण पानी बिना फिल्टरेशन के आपूर्ति किया जा रहा है. बीएमसी ने इन दावों को पूरी तरह से झूठा और आधारहीन बताया है. बीएमसी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट कर लोगों से इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा है. यह भी पढ़े: Modak Sagar Lake Update: मुंबई में पानी का संकट ख़त्म, मध्य वैतरणा के बाद मोदक सागर झील भी ओवर फ्लो; देखें VIDEO

वायरल मैसेज

💧✅ Brihanmumbai Municipal Corporation ensures a regular supply of clean, disinfected and fully treated water to the citizens of Mumbai. ⚙️ The water supply system is operating normally, with no malfunctions reported. 📱❌ It has come to the notice that misleading messages are… pic.twitter.com/iHt7HhxSAt — माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) August 20, 2025

बीएमसी की अपील

बीएमसी ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस तरह की अफवाहों पर विश्वास न करें और बिना सत्यापन के किसी भी जानकारी को सोशल मीडिया पर साझा करने से बचें. बीएमसी ने नागरिकों को सतर्क रहने और सत्यापन किए बिना कोई भी जानकारी न फैलाने की सलाह दी है.