Fact Check: क्या मुंबईवासियों को गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है? BMC ने वायरल खबर को बताया फेक; कहा- अफवाहों पर न दें ध्यान
(Photo Credits Pixabay)

Fact Check: सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलाई जा रही थी कि मुंबई में लोगों को गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है. बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि मुंबईवासियों को नियमित रूप से शुद्ध, कीटाणुरहित और पूरी तरह से उपचारित जल की आपूर्ति की जा रही है. बीएमसी ने यह भी बताया कि जल आपूर्ति प्रणाली सामान्य रूप से कार्य कर रही है और अब तक किसी प्रकार की तकनीकी खराबी की सूचना नहीं मिली है.

वायरल मैसेज में दावा

दरअसल वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा था कि जल शुद्धिकरण संयंत्र में खराबी के कारण पानी बिना फिल्टरेशन के आपूर्ति किया जा रहा है. बीएमसी ने इन दावों को पूरी तरह से झूठा और आधारहीन बताया है. बीएमसी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट कर लोगों से इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा है.

वायरल मैसेज

बीएमसी की अपील

बीएमसी ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस तरह की अफवाहों पर विश्वास न करें और बिना सत्यापन के किसी भी जानकारी को सोशल मीडिया पर साझा करने से बचें. बीएमसी ने नागरिकों को सतर्क रहने और सत्यापन किए बिना कोई भी जानकारी न फैलाने की सलाह दी है.