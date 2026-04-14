बिहार में 'नीतीश युग' का समापन: मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रीय राजनीति की ओर बढ़े नीतीश कुमार

पटना: बिहार की राजनीति (Bihar Politics) में मंगलवार को एक ऐतिहासिक बदलाव आया. लगभग दो दशकों तक राज्य की कमान संभालने वाले नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है. हाल ही में राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के बाद, उन्होंने अपना ध्यान अब राष्ट्रीय राजनीति की ओर केंद्रित कर लिया है. नीतीश कुमार ने पटना (Patna) स्थित राजभवन जाकर राज्यपाल सैयद अता हसनैन (Governor Syed Ata Hasnain) को अपना आधिकारिक त्यागपत्र सौंपा, जिसे स्वीकार कर लिया गया है. इसी के साथ बिहार में लंबे समय से चले आ रहे 'नीतीश युग' का समापन हो गया. यह भी पढ़ें: Bihar: 'बिहार को आगे ले जाने की जिम्मेदारी अब आप पर', नीतीश कुमार की आखिरी कैबिनेट बैठक में भावुक विदाई

दो दशकों की विकास यात्रा पर एक नजर

इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक विस्तृत संदेश साझा करते हुए नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल को याद किया. उन्होंने बताया कि उनके नेतृत्व में पहली बार 24 नवंबर 2005 को एनडीए (NDA) की सरकार बनी थी. उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार का मुख्य फोकस कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने और समाज के सभी वर्गों के समावेशी विकास पर रहा है.

उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति को रेखांकित किया. विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण के साथ-साथ पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों और महादलितों के लिए चलाई गई योजनाओं को उन्होंने अपनी बड़ी उपलब्धि बताया.

नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया

आप जानते हैं कि 24 नवंबर, 2005 को राज्य में पहली बार एन०डी०ए० सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो,… — Nitish Kumar (@NitishKumar) April 14, 2026

भविष्य का रोडमैप: '7 निश्चय-3'

नीतीश कुमार ने अपने संदेश में 2025-2030 के लिए एनडीए सरकार के महत्वाकांक्षी रोडमैप '7 निश्चय-3' का भी जिक्र किया. उन्होंने विश्वास जताया कि यह ढांचा बिहार के विकास की गति को और तेज करेगा और राज्य को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने में मदद करेगा. उन्होंने राज्य के विकास में निरंतर सहयोग के लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया. यह भी पढ़ें: Samrat Chaudhary Bihar New CM: सम्राट चौधरी बिहार के होंगे नए मुख्यमंत्री, BJP विधायक दल के नेता चुने गए, कल लेंगे सीएम पद की शपथ

"मार्गदर्शन और सहयोग जारी रहेगा"

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पद छोड़ने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका था. मंगलवार को अपनी अंतिम कैबिनेट बैठक के तुरंत बाद वे सीधे राजभवन पहुँचे. उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाली नई सरकार को उनका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहेगा. वे इस बात को लेकर आशान्वित दिखे कि बिहार आने वाले वर्षों में भी प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहेगा.

बिहार की राजनीति में नया चरण

नीतीश कुमार का प्रस्थान न केवल एक लंबे राजनीतिक अध्याय का अंत है, बल्कि बिहार के शासन में एक नए चरण की शुरुआत का संकेत भी है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भले ही वे अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका निभाएंगे, लेकिन बिहार के भविष्य को आकार देने में उनका प्रभाव और अनुभव लंबे समय तक बना रहेगा. उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सहयोग के लिए बिहार की जनता और अपने साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया.