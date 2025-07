सेवा की मिसाल! 87 की उम्र में रिटायर्ड DIG इंदरजीत सिंह सिद्धू पिछले 10 सालों से कर रहे चंडीगढ़ की गलियों की सफाई, देखें प्रेरणादायक VIDEO

Inderjit Singh Sidhu Video: चंडीगढ़ के सेक्टर-49 में रहने वाले रिटायर्ड DIG अधिकारी इंदरजीत सिंह सिद्धू की उम्र 87 वर्ष है, इस उम्र में भी वे समाज सेवा का अद्भुत उदाहरण पेश कर रहे हैं. जब ज़्यादातर लोग इस उम्र में आराम चाहते हैं, तब भी वे अकेले चंडीगढ़ की गलियों और सड़कों की नियमित सफाई कर रहे हैं. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और लोग उनके समर्पण की जमकर सराहना कर रहे हैं.

सिद्धू पिछले 10 वर्षों से चंडीगढ़ की गलियों में नियमित रूप से सफाई कर रहे हैं. उनका कहना है कि उन्हें अपने शहर की सुंदरता से प्रेम है और वे इसे गंदा नहीं देख सकते. उनका मानना है कि अगर हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे, तो शहर स्वच्छ और सुंदर बना रह सकता है. यह भी पढ़े: VIDEO: जज्बे को सलाम! आशा वर्कर ने गर्भवती महिला को पीठ पर लादकर पहुंचाया हॉस्पिटल, छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले का वीडियो आया सामने

#WATCH | Chandigarh: Engaged in the selfless service of cleaning his society at the age of 87, retired DIG, Punjab Police, Inderjit Singh Sidhu, says, "I like a clean place, so I try to clean. It will be good if the parking at this market area is clean... If you visit any foreign… pic.twitter.com/YrCG6NYkP0

— ANI (@ANI) July 22, 2025