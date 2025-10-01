Thane-NMI Elevated Road: ठाणे से नवी मुंबई के बीच की दूरी होगी कम, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक एलिवेटेड रोड का होगा निर्माण; सिर्फ 45 मिनट में कर सकेंगे सफर

(Photo Credits ANI)

Thane-NMIA Elevated Road: ठाणे और नवी मुंबई के रहवासियों के लिए एक साथ दो खुशखबरी है. जहां नवी मुंबई में 8 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (Navi Mumbai International Airport) का उद्घाटन होने वाला है, वहीं ठाणे से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक एक नया एलिवेटेड रोड बनने जा रहा है. इस रोड के खुलने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय केवल 45 मिनट तक सीमित हो जाएगा.

26 KM लंबा होगा रोड

ठाणे और नवी मुंबई को जोड़ने वाला यह एलिवेटेड रोड लगभग 26 किलोमीटर लंबा होगा। इसके बनने से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि ईंधन की भी काफी बचत होगी. इस परियोजना पर करीब 8,000 करोड़ रुपये का खर्चा आने का अनुमान है. यह भी पढ़े: PM मोदी 8 अक्टूबर को करेंगे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मेट्रो 3 लाइन का उद्घाटन

सिडको ने तैयार किया प्रोजेक्ट

इस नए एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव सिडको ने तैयार किया है. यह मार्ग ठाणे और नवी मुंबई के औद्योगिक क्षेत्रों को भी बेहतर कनेक्टिविटी देगा। वर्तमान में ठाणे से नवी मुंबई तक पहुंचने के लिए ठाणे-बेलापूर रोड और पाम बीच रोड मुख्य रास्ते हैं, जहां अक्सर भारी ट्रैफिक जाम रहता है.

रोड बनने के बाद ठाणे से वाशी तक जा सकेंगे

नई योजना के तहत यह मार्ग ठाणे के पटणी मैदान (धन निरंकारी चौक) से शुरू होकर बेलापूर रोड के समांतर वाशी तक जाएगा। वाशी से आगे नवी मुंबई एयरपोर्ट तक लगभग 9 किलोमीटर का डबल-डेकर एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा, जिससे यात्रा और भी तेज और आसान होगी.