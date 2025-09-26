PM मोदी 8 अक्टूबर को करेंगे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मेट्रो 3 लाइन का उद्घाटन

PM Modi, Devendra Fadnavis | X

मुंबई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) 8 अक्टूबर को महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) और मुंबई की मेट्रो 3 लाइन का उद्घाटन करेंगे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने इसकी पुष्टि की है. महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा है कि एयरपोर्ट का नाम पूर्व सांसद और समाजसेवी डी.बी. पाटिल के नाम पर रखा जाए. फिलहाल इस पर केंद्र सरकार का अंतिम निर्णय आना बाकी है.

पांच चरणों में होगा विकास

नवी मुंबई एयरपोर्ट को पांच चरणों में विकसित किया जाएगा.

पहला चरण: हर साल 2 करोड़ यात्रियों और 5 लाख मीट्रिक टन कार्गो की क्षमता.

पूरा प्रोजेक्ट: सालाना 9 करोड़ यात्री और 3.2 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो की क्षमता, जिससे यह एशिया के सबसे बड़े एविएशन हब्स में से एक बन जाएगा.

एयर इंडिया एक्सप्रेस से होगी शुरुआत

एयरपोर्ट से सबसे पहले एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ानें संचालित करेगी. शुरुआती दौर में 20 दैनिक उड़ानें और 15 से ज्यादा घरेलू रूट्स. 2026 तक यह बढ़कर 55 उड़ानें हो जाएंगी, जिनमें 5 अंतरराष्ट्रीय रूट्स भी शामिल होंगे.

नवी मुंबई एयरपोर्ट की खासियतें

2032 तक चार पैसेंजर टर्मिनल

दो पैरेलल रनवे, प्रति घंटे 45 एयर ट्रैफिक मूवमेंट

दुनिया की सबसे तेज बैगेज क्लेम सिस्टम

भारत का सबसे बड़ा जनरल एविएशन टर्मिनल (75 एयरक्राफ्ट स्टैंड्स)

पहले चरण में 0.8 मिलियन टन क्षमता वाला कार्गो टर्मिनल

एडवांस्ड ATC टॉवर और डेडिकेटेड MRO फैसिलिटी

मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, मेट्रो और हाईवे से बेहतर कनेक्टिविटी

एशिया के एविएशन हब की ओर कदम

छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CSMIA) के साथ ट्विन-एयरपोर्ट मॉडल में काम करने वाला NMIA, दुबई, लंदन और न्यूयॉर्क जैसे अंतरराष्ट्रीय शहरों के मॉडल की तर्ज पर तैयार किया गया है. इसके शुरू होने से मुंबई और पूरे महाराष्ट्र की एयर कनेक्टिविटी और भी मजबूत होगी.