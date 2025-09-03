गणेश विसर्जन के माहौल में ईद-ए-मिलाद जुलूस की तारीख बदली, यहां पढ़ें पूरी जानकारी

मुंबई में गणेश विसर्जन (Ganesh Visarjan) के भीड़-भाड़ वाले महाल को देखते हुए मुस्लिम समुदाय ने सौहार्दपूर्ण निर्णय लेते हुए ईद-ए-मिलाद-उन-नबी (Eid-e-Milad-un-Nabi) 2025 का मुख्य जुलूस स्थगित कर दिया है. ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि पैगंबर मुहम्मद (Prophet Muhammad) का जन्मदिन और विसर्जन दोनों 5 सितंबर को पड़ रहा है. मुंबई में ज्यादा भीड़- भाड़ की वजह से अफरा तफरी न मचे इसलिए मुस्लिम समुदाय ने यह कदम उठाया हैं. ईद-ए-मिलाद जुलूस की नई तारीख 8 सितंबर, 2025 (सोमवार) तय की गई है. यह फैसला बाइकुला की संस्था अखिल भारतीय खिलाफत समिति द्वारा लिया गया. समिति ने इस साल पैगंबर मुहम्मद (PBUH) की 1,500वीं जयंती के अवसर पर भव्य आयोजन की योजना बनाई है. यह भी पढ़ें: कल सुबह 7 से 12 बजे तक बिहार बंद! PM मोदी की मां पर अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ NDA का प्रदर्शन

अखिल भारतीय खिलाफत समिति (All India Khilafat Committee) ने पेश किया सौहार्द और समन्वय का उदाहरण

खिलाफत समिति के अध्यक्ष सरफराज आरज़ू ने बताया कि पिछले दो वर्षों से ईद-ए-मिलाद और गणेश विसर्जन एक ही दिन पड़ते आ रहे हैं. इस साल तीसरी बार यह स्थिति बनी, जिसे देखते हुए शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए कार्यक्रम की तारीख बदल दी गई है.

राजकीय छुट्टी की मांग

सरफराज आरज़ू ने यह भी बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis) के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार से 8 सितंबर, 2025 को राजकीय अवकाश घोषित करने का अनुरोध किया है. इसी तरह, समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने भी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Deputy Chief Minister Eknath Shinde) और अजित पवार (Ajit Pawar) को पत्र लिखकर राजकीय अवकाश की मांग की है.