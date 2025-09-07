Mumbai Ganesh Visarjan Incident: मुंबई में गणेश विसर्जन के दौरान खुशियां बदली मातम में, साकीनाका में हाई टेंशन तार गिरने से 1 की मौत, 5 घायल
Mumbai Ganesh Visarjan Incident:  मुंबई में शनिवार को गणेश विसर्जन के दौरान एक दुखद हादसा हुआ, जिसने खुशियों को मातम में बदल दिया. साकीनाका के खैरानी रोड पर गणेश विसर्जन के दौरान एक हाई टेंशन तार गिरने से एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

 साकीनाका में दुखद हादसा

हादसा उस समय हुआ जब श्रद्धालुओं का एक समूह अपनी गणेश प्रतिमा का विसर्जन करने जा रहे थे. उसी समय खैरानी रोड पर स्थित एसजे स्टूडियो के पास से गुजरते हुए अचानक एक हाई टेंशन तार उनके ऊपर गिर गया, जिससे छह लोग बिजली की चपेट में आ गए. घटना के बाद वहां अफरा-तफरी मच गई और लोग घायलों की मदद के लिए दौड़ पड़े. यह भी पढ़े: VIDEO: लालबागचा राजा का भव्य विसर्जन, बाप्पा को दी गई भावुक विदाई, वीडियो में देखें आस्था का समंदर

हादसे में एक की मौत, पांच घायल

इस हादसे में बिनू शिवकुमार (विनू) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य घायल श्रद्धालुओं को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. घायलों में तुषार गुप्ता (18), धर्मराज गुप्ता (44), अरुष गुप्ता (12), शम्भू कामी (20), और करण कनोजिया (14) शामिल हैं.

हादसे को लेकर अधिकारियों ने घटना की पुष्टि की है और बताया कि एक की मौत हो गई है और पांच लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं.