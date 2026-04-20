UP Board Result 2026 Update: उत्तर प्रदेश में लाखों छात्रों का इंतजार जल्द होगा खत्म, जानें कब आएंगे 10वीं-12वीं बोर्ड के नतीजे और कैसे करें चेक

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UP Board Result 2026 Update: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के लाखों छात्रों का इंतजार अब समाप्त होने वाला है. बोर्ड वर्ष 2026 की कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम बहुत जल्द जारी करने की तैयारी में है. ताजा अपडेट के अनुसार, मूल्यांकन प्रक्रिया और डेटा प्रोसेसिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है. छात्र, अभिभावक और स्कूल अब बोर्ड द्वारा आधिकारिक तारीख की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

परिणाम की तैयारी अंतिम चरण में

इस साल मूल्यांकन प्रक्रिया काफी तेजी से आगे बढ़ी है. बोर्ड के करीबी सूत्रों के अनुसार, राज्य भर में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच का काम पहले ही संपन्न हो चुका है. इसके अलावा, स्कूलों द्वारा छात्रों के आंतरिक मूल्यांकन और व्यावहारिक (प्रैक्टिकल) परीक्षा के अंक भी आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं. यह भी पढ़े: Assam HS Result 2026 Update: क्या आज जारी होंगे असम बोर्ड कक्षा 12वीं के परिणाम? जानें ताजा अपडेट और रिजल्ट चेक करने का तरीका

हालांकि, कुछ छात्रों के प्रैक्टिकल अंक लंबित होने के कारण इस महीने की शुरुआत में पोर्टल को थोड़े समय के लिए फिर से खोला गया था. अब वह प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, जिसका अर्थ है कि बोर्ड किसी भी समय रिजल्ट की तारीख घोषित कर सकता है.

संभावित तिथि और पिछले रुझान

यद्यपि यूपीएमएसपी (UPMSP) ने अभी तक कोई सटीक तारीख साझा नहीं की है, लेकिन पिछले वर्षों के रुझान और वर्तमान प्रगति को देखते हुए एक संभावित समयरेखा सामने आ रही है. उम्मीद जताई जा रही है कि यूपी बोर्ड के परिणाम आज यानी 20 अप्रैल से 25 अप्रैल 2026 के बीच घोषित किए जा सकते हैं.

आमतौर पर बोर्ड परीक्षा समाप्त होने के 30 से 40 दिनों के भीतर नतीजे जारी कर देता है. चूंकि इस साल परीक्षाएं मार्च के मध्य में समाप्त हुई थीं, इसलिए अप्रैल के तीसरे या चौथे सप्ताह में परिणाम आने की पूरी संभावना है.

छात्रों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

नतीजे घोषित होने के बाद छात्र यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकेंगे. भारी ट्रैफिक की स्थिति में छात्र 'सरकारी रिजल्ट' जैसे अन्य विश्वसनीय पोर्टल्स का भी उपयोग कर सकते हैं.

बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही अपुष्ट खबरों और अफवाहों से सावधान रहें. रिजल्ट से संबंधित किसी भी आधिकारिक सूचना के लिए केवल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत घोषणाओं पर ही भरोसा करें.

परिणाम कैसे चेक करें?