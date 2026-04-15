MP Board Results 2026 Update: एमपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट आज सुबह 11 बजे हो सकता है जारी, mpresults.nic.in पर ऐसे करें अपना स्कोरकार्ड चेक

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MP Board Class 10th and 12th Results 2026 Update: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का परिणाम आज, 15 अप्रैल 2026 को घोषित किया जाएगा. बोर्ड के आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, नतीजों की घोषणा सुबह 11:00 बजे की जाएगी. प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्यमंत्री निवास (समत्व भवन) से एक बटन दबाकर आधिकारिक तौर पर परिणाम जारी करेंगे.

रिजल्ट देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट्स

परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्र अपना परिणाम नीचे दी गई आधिकारिक वेबसाइटों पर देख सकते हैं:

इसके अलावा, छात्र 'MPBSE MOBILE App' या 'MP Mobile App' के माध्यम से भी अपना परिणाम प्राप्त कर सकते हैं. परिणाम डिजिलॉकर (DigiLocker) पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे.

मार्कशीट डाउनलोड करने की प्रक्रिया

छात्र अपना परिणाम देखने और मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए इन सरल चरणों का पालन कर सकते हैं:

उपर्युक्त आधिकारिक वेबसाइटों में से किसी एक पर जाएं. होम पेज पर "MP Board Class 10th Result 2026" या "Class 12th Result 2026" लिंक पर क्लिक करें. अपना रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर दर्ज करें. सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा. भविष्य के संदर्भ के लिए अपने रिजल्ट का प्रिंटआउट लें या उसे डाउनलोड कर लें.

रिजल्ट के साथ जारी होगी मेरिट लिस्ट

बोर्ड द्वारा परिणामों की घोषणा के साथ-साथ इस वर्ष की 'टॉपर्स लिस्ट' भी जारी की जाएगी. इसमें राज्य-स्तरीय टॉपर्स के नाम, जिलेवार उत्तीर्ण प्रतिशत और विषयवार मेरिट सूची शामिल होगी. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट के सर्वर पर ट्रैफिक अधिक होने की स्थिति में धैर्य रखें और कुछ देर बाद पुनः प्रयास करें.