Manipur Class 12 Results 2026 OUT: मणिपुर बोर्ड HSE कक्षा 12वीं का परिणाम जारी, manresults.nic.in पर नंबर दर्ज कर छात्र ऐसे करें मार्कशीट डाउनलोड

Manipur Class 12 Results 2026 OUT: काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, मणिपुर (COHSEM) ने शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन (HSE) कक्षा 12वीं के परिणाम आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिए हैं. साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम के छात्र अब बोर्ड के आधिकारिक डिजिटल पोर्टल पर जाकर अपना स्कोर चेक कर सकते हैं. इस साल परीक्षा चक्र के सफल समापन के बाद, हजारों छात्र अब उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे.
रिजल्ट और मार्कशीट डाउनलोड करने के चरण
छात्र अपनी अनंतिम (provisional) मार्कशीट देखने और डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं: यह भी पढ़े: Bihar Board 12th Result 2026 Out: बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी, 85.19% छात्र हुए सफल; results.biharboardonline.com पर ऐसे चेक करें नतीजें
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आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले मुख्य रिजल्ट पोर्टल manresults.nic.in या काउंसिल की मुख्य वेबसाइट cohsem.nic.in पर जाएं.
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लिंक पर क्लिक करें: होमपेज पर प्रमुखता से दिख रहे "Higher Secondary Examination 2026" लिंक पर क्लिक करें.
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विवरण दर्ज करें: अपना रोल नंबर ठीक वैसे ही भरें जैसा कि आपके एडमिट कार्ड पर दिया गया है. कुछ मामलों में जन्म तिथि की भी आवश्यकता हो सकती है.
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सबमिट और देखें: अपना डिजिटल स्कोरकार्ड जनरेट करने के लिए 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें.
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डाउनलोड/प्रिंट: भविष्य के संदर्भ और कॉलेज आवेदन प्रक्रिया के लिए रिजल्ट को पीडीएफ के रूप में सेव करें या उसका प्रिंट आउट ले लें.
प्रदर्शन और ग्रेडिंग प्रणाली का विवरण
साल 2026 की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी और मार्च के बीच आयोजित की गई थीं. कॉलेज प्रवेश प्रक्रिया में देरी न हो, इसके लिए मूल्यांकन प्रक्रिया रिकॉर्ड समय में पूरी की गई है. बोर्ड जल्द ही टॉप-10 मेरिट सूची और स्ट्रीम-वार पास प्रतिशत की विस्तृत अधिसूचना जारी करेगा.
शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, छात्रों का प्रदर्शन पिछले वर्षों की तरह ही स्थिर रहा है. पास होने के लिए छात्रों को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है.
भौतिक मार्कशीट और पुनर्मूल्यांकन की जानकारी
छात्रों को ध्यान देना चाहिए कि ऑनलाइन उपलब्ध परिणाम केवल अनंतिम हैं. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी डिजिटल मार्कशीट में नाम, विषय कोड या अंकों से जुड़ी किसी भी लिपिकीय त्रुटि की सावधानीपूर्वक जांच करें. मूल हार्ड-कॉपी मार्कशीट और पास प्रमाण पत्र आने वाले हफ्तों में संबंधित स्कूलों और कॉलेजों के माध्यम से वितरित किए जाएंगे.
यदि कोई छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है, तो COHSEM जल्द ही स्क्रूटनी और पुनर्मूल्यांकन (re-evaluation) प्रक्रिया की तारीखों की घोषणा करेगा. इसके लिए छात्रों को एक औपचारिक आवेदन और प्रति विषय निर्धारित शुल्क जमा करना होगा.