JEE Mains Result 2026: जेईई मेन सेशन 1 का 12 फरवरी को जारी हो सकता है रिजल्ट; आधिकारिक वेबसाइटों पर ऐसे कर सकते है स्कोरकार्ड डाउनलोड

JEE Mains Result 2026 To Be Out on February 12: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) मेन 2026 के पहले सत्र के परिणाम 12 फरवरी तक घोषित किए जाने की प्रबल संभावना है. 21 से 29 जनवरी के बीच आयोजित हुई इस राष्ट्रीय स्तर की इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में इस साल 13 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे. हालांकि NTA ने परिणाम जारी करने के सटीक समय की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों के अनुसार फाइनल आंसर की और रिजल्ट लिंक आज रात या गुरुवार दोपहर तक सक्रिय किया जा सकता है.

आधिकारिक वेबसाइटों की सूची

भारी ट्रैफिक के कारण मुख्य वेबसाइट धीमी हो सकती है, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इन आधिकारिक पोर्टल्स को तैयार रखें:

jeemain.nta.nic.in (जेईई मेन मुख्य पोर्टल)

jeemain.nta.ac.in (समर्पित वैकल्पिक पोर्टल)

ntaresults.nic.in (रिजल्ट रिपॉजिटरी)

nta.ac.in (एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट)

स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया

परिणाम घोषित होने के बाद, छात्र निम्नलिखित चरणों का पालन कर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

ऊपर दी गई किसी भी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. होमपेज पर "JEE Main 2026 Session 1 Scorecard" लिंक पर क्लिक करें. अपना 'एप्लीकेशन नंबर' और 'जन्म तिथि' दर्ज करें. स्क्रीन पर प्रदर्शित सुरक्षा पिन (CAPTCHA) भरें. 'सबमिट' पर क्लिक करें; आपका विषय-वार पर्सेंटाइल और कुल एनटीए स्कोर स्क्रीन पर आ जाएगा. काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए स्कोरकार्ड की 2-3 प्रतियां प्रिंट करवा लें.

स्कोरकार्ड में मिलने वाली जानकारी

जेईई मेन स्कोरकार्ड में छात्र के प्रदर्शन का विस्तृत विवरण होगा, जिसमें शामिल हैं:

विषय-वार पर्सेंटाइल: भौतिकी (Physics), रसायन विज्ञान (Chemistry) और गणित (Mathematics) के अलग-अलग स्कोर.

कुल NTA स्कोर: मेरिट लिस्ट के लिए उपयोग किया जाने वाला कुल पर्सेंटाइल.

व्यक्तिगत विवरण: नाम, माता-पिता का नाम और श्रेणी (Category).

पात्रता की स्थिति: क्या उम्मीदवार JEE एडवांस 2026 के लिए पात्र है या नहीं.

नॉर्मलाइजेशन और टाई-ब्रेकिंग नियम

चूंकि परीक्षा 10 अलग-अलग शिफ्टों में आयोजित की गई थी, इसलिए विभिन्न शिफ्टों के कठिनाई स्तर को संतुलित करने के लिए 'नॉर्मलाइजेशन' (Normalisation) प्रक्रिया अपनाई जाती है. इसमें छात्रों के कच्चे अंकों (Raw Marks) को पर्सेंटाइल में बदला जाता है.

यदि दो छात्रों का कुल पर्सेंटाइल समान रहता है, तो टाई-ब्रेकिंग नियमों के तहत गणित के अंकों को प्राथमिकता दी जाती है. इसके बाद भौतिकी और फिर रसायन विज्ञान के स्कोर देखे जाते हैं. यदि फिर भी स्थिति नहीं बदलती, तो कम गलत उत्तर देने वाले छात्र को उच्च रैंक दी जाती है.

आगे का अवसर: अप्रैल सत्र

जो छात्र अपने सत्र 1 के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हैं, वे अप्रैल 2026 में होने वाले सत्र 2 की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. दूसरे सत्र के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है. एनटीए रैंकिंग के लिए उन छात्रों का 'सर्वश्रेष्ठ स्कोर' (Best of Two) मान्य होगा जो दोनों सत्रों में शामिल होंगे.