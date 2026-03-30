Delhi DOE Result 2026 Out: जारी हुआ दिल्ली स्कूल कक्षा 9वीं और 11वीं का रिजल्ट, edustud.nic.in पर एक क्लिक में ऐसे करें परिणाम चेक

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Delhi DOE Result 2026 Out: दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (DoE) ने आज, 30 मार्च 2026 को शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं के वार्षिक परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं. लंबे समय से नतीजों का इंतजार कर रहे हजारों छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है. छात्र अब शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in या edustud.nic.in पर जाकर अपना व्यक्तिगत परिणाम चेक कर सकते हैं.

परिणाम चेक करने की आसान प्रक्रिया

शिक्षा निदेशालय ने छात्रों की सुविधा के लिए परिणाम ऑनलाइन उपलब्ध कराए हैं. छात्र नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन कर अपनी डिजिटल मार्कशीट देख सकते हैं: यह भी पढ़े: Bihar Board 10th Result 2026 OUT: बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी, 81.79% छात्र हुए सफल, प्रदेश में पुष्पांजलि और सबरीन परवीन ने किया टॉप

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in या edustud.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर दिए गए 'Result 2025-26' या 'Class 9 & 11 Exam Result' लिंक पर क्लिक करें.

अब अपनी कक्षा का चयन करें और अपना रोल नंबर, जन्म तिथि (DOB) और कैप्चा कोड दर्ज करें.

जानकारी सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा.

भविष्य के संदर्भ के लिए अपनी मार्कशीट डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट ले लें.

क्या है पासिंग क्राइटेरिया और नियम?

दिल्ली के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में पास होने के लिए कड़े मानदंड निर्धारित किए गए हैं. छात्रों को प्रत्येक विषय में और कुल मिलाकर कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है.

कंपार्टमेंट श्रेणी: यदि कोई छात्र एक या दो विषयों में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक लाने में विफल रहता है, तो उसे 'कंपार्टमेंट' श्रेणी में रखा जाएगा. ऐसे छात्रों को दोबारा परीक्षा देकर पास होने का मौका दिया जाएगा.

फेल श्रेणी: यदि कोई छात्र दो से अधिक विषयों में 33 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करता है, तो उसे अनुत्तीर्ण (फेल) माना जाएगा और उसे उसी कक्षा में दोबारा पढ़ाई करनी होगी.

तकनीकी खराबी की स्थिति में क्या करें?

रिजल्ट जारी होने के तुरंत बाद वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक होने के कारण कुछ छात्रों को पेज लोड होने में समस्या आ सकती है. अधिकारियों ने छात्रों को सलाह दी है कि वे धैर्य रखें और कुछ समय बाद दोबारा प्रयास करें. इसके अलावा, छात्र अपने संबंधित स्कूल के क्लास टीचर से भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि स्कूलों को भी परिणामों की सूची भेज दी गई है.

भविष्य की योजनाएं

कक्षा 9वीं और 11वीं पास करने वाले छात्र अब अगले शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए क्रमश: कक्षा 10वीं और 12वीं (बोर्ड कक्षाओं) में प्रवेश लेंगे. शिक्षा विभाग ने स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे नए सत्र की पढ़ाई जल्द शुरू करने की तैयारी करें ताकि बोर्ड परीक्षाओं के लिए छात्रों को पर्याप्त समय मिल सके.