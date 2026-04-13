How To Check CBSE Class 10 Results 2026: जल्द जारी होंगे सीबीएसई 10वीं बोर्ड के नतीजे, cbse.gov.in पर ऑनलाइन ऐसे करें परिणाम चेक

How To Check CBSE Class 10 Results 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा (सत्र 1) के परिणाम घोषित करने वाला है। सूत्रों के अनुसार, परिणाम अगले सप्ताह तक जारी किए जा सकते हैं. इस साल कुल 25 लाख छात्र अपने परिणामों का इंतजार कर रहे हैं. बोर्ड ने अभी तक किसी आधिकारिक तिथि की पुष्टि नहीं की है, लेकिन मई में होने वाली परीक्षाओं के दूसरे चक्र को देखते हुए परिणाम समय से पहले जारी होने की संभावना है।

यह बदलाव सीबीएसई की पारंपरिक समय-सीमा से हटकर है, जिसमें परिणाम आमतौर पर मई के मध्य में घोषित किए जाते थे। वर्ष 2025 में, 10वीं और 12वीं दोनों के परिणाम 13 मई को घोषित किए गए थे. इस वर्ष की प्रक्रिया नई दो-सत्रीय परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत संचालित की जा रही है. यह भी पढ़े: CBSE Class 10 Result 2026 Update: सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम जल्द होंगे घोषित, अगले हफ्ते

परिणाम कैसे देखें?

परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद, छात्र निम्नलिखित आधिकारिक वेबसाइटों और प्लेटफार्मों पर अपने अंक देख सकते हैं:

cbse.gov.in

results.nic.in

results.digilocker.gov.in

umang.gov.in

इसके अलावा, परिणाम घोषित होने के कुछ समय बाद छात्रों की डिजिटल मार्कशीट और प्रमाण पत्र 'डिजीलॉकर' (DigiLocker) पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे.

परिणाम ऑनलाइन चेक करने के चरण

छात्र नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन कर अपना परिणाम देख सकते हैं:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं। होमपेज पर दिए गए "CBSE Class 10 Result 2026" लिंक पर क्लिक करें। आवश्यक विवरण जैसे रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी, जन्म तिथि और सुरक्षा पिन (Security Pin) दर्ज करें. जानकारी सबमिट करें और अपना परिणाम स्क्रीन पर देखें। परिणाम डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट लेना उचित रहेगा.

परिणाम जारी होने के समय वेबसाइटों पर अत्यधिक ट्रैफिक होने की संभावना रहती है, इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल तैयार रखें।

वर्ष 2026 में संशोधित परीक्षा संरचना

शैक्षणिक वर्ष 2026 में सीबीएसई ने मूल्यांकन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। छात्रों के पास अब अपने अंकों में सुधार के लिए तीन विषयों तक की दूसरी बोर्ड परीक्षा (सत्र 2) में शामिल होने का विकल्प है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों पर शैक्षणिक दबाव को कम करना और उन्हें एक ही शैक्षणिक वर्ष के भीतर बेहतर प्रदर्शन का अवसर प्रदान करना है.

CBSE ने 17 फरवरी, 2026 से बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत की थी। कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 11 मार्च को संपन्न हुईं, जबकि कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 10 अप्रैल को समाप्त हुईं। इस वर्ष देशभर में 43 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी, जिसमें 25 लाख छात्र कक्षा 10वीं से और लगभग 18.5 लाख छात्र कक्षा 12वीं से शामिल थे.