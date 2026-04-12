CBSE Class 10 Result 2026 Update: सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम जल्द होंगे घोषित, अगले हफ्ते जारी होने की संभावना; cbse.gov.in और results.nic.in पर ऐसे करें चेक

CBSE Class 10 Result 2026 Update

CBSE Class 10 Result 2026 Update: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा इस वर्ष कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा (सत्र 1) के परिणाम जल्द घोषित किए जाने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के अनुसार, बोर्ड अगले हफ्ते तक नतीजे जारी कर सकता है.इस परीक्षा में शामिल हुए करीब 25 लाख छात्र अपने परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि बोर्ड की ओर से अभी कोई आधिकारिक तारीख की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन मई में प्रस्तावित दूसरे परीक्षा सत्र (सत्र 2) के कारण परिणामों की घोषणा सामान्य समय से पहले होने की संभावना है।

नई परीक्षा प्रणाली और समयसीमा

इस वर्ष सीबीएसई ने मूल्यांकन प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत, कक्षा 10 के छात्र दूसरे परीक्षा सत्र में तीन विषयों तक के अंक सुधारने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि बोर्ड इस बार परीक्षा परिणामों के कैलेंडर को पहले ही जारी करने की तैयारी में है। परंपरा के अनुसार, सीबीएसई आमतौर पर मई के मध्य में परिणाम घोषित करता है, लेकिन संशोधित संरचना के कारण इस बार समयसीमा में बदलाव देखने को मिल सकता है. यह भी पढ़े: SSC CPO Result 2026 OUT: दिल्ली पुलिस SI कट-ऑफ जारी, PET/PST के लिए शॉर्टलिस्ट उम्मीदवार ssc.gov.in पर ऐसे चेक करें अपना नाम

सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू हुई थीं। कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 11 मार्च को समाप्त हुईं, जबकि कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 10 अप्रैल को पूरी हुईं। इस साल देशभर के हजारों केंद्रों पर कुल 43 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए, जिनमें 25 लाख छात्र 10वीं कक्षा के थे।

परिणाम कैसे और कहाँ चेक करें

परिणाम घोषित होने के बाद, छात्र निम्नलिखित आधिकारिक वेबसाइटों पर जाकर अपने स्कोर देख सकते हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी और जन्म तिथि जैसी आवश्यक जानकारी तैयार रखें।

आधिकारिक वेबसाइट्स: cbse.gov.in, results.nic.in

अन्य प्लेटफॉर्म: results.digilocker.gov.in, umang.gov.in

परिणाम देखने की प्रक्रिया

सबसे पहले सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट results.cbse.nic.in पर जाएं।

होमपेज पर दिए गए "CBSE Class 10 Result 2026" लिंक पर क्लिक करें।

मांगे गए क्रेडेंशियल्स जैसे रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी और सिक्योरिटी पिन दर्ज करें।

जानकारी सबमिट करने के बाद अपना परिणाम देखें और उसका प्रिंट आउट या डिजिटल कॉपी डाउनलोड कर लें.

परीक्षा परिणामों के तुरंत बाद, डिजिटल मार्कशीट और सर्टिफिकेट डिजीलॉकर (DigiLocker) पर भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे. छात्रों को आधिकारिक घोषणा के लिए बोर्ड की वेबसाइटों पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है.