Bar काउंसिल ऑफ इंडिया ने AIBE XIX के लिए नामांकन प्रमाणपत्र अपलोड की तारीख बढ़ाई, अब 21 जून तक पूरी कर सकेंगे प्रक्रिया

BCI Extends Certificate Upload Deadline: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) XIX के उम्मीदवारों को बड़ी राहत देते हुए नामांकन प्रमाणपत्र (Enrollment Certificate) अपलोड करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. यह विस्तार विशेष रूप से उन उम्मीदवारों के लिए है जिनके परिणाम "Pass (Undertaking)" या "Withheld" के रूप में चिह्नित किए गए थे. अब अभ्यर्थी 21 जून 2026 की रात 11:59 बजे तक आधिकारिक पोर्टल पर अपना प्रमाणपत्र अपलोड कर सकते हैं.

CoP के लिए नामांकन अनिवार्य

काउंसिल ने स्पष्ट किया है कि 'सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस' (CoP) प्राप्त करने के लिए राज्य बार काउंसिल द्वारा जारी नामांकन प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य है. नामांकन प्रमाणपत्र इस बात का प्रमाण है कि उम्मीदवार एक कानूनी पेशेवर के रूप में पंजीकृत है. जिन अभ्यर्थियों ने पहले केवल 'अंडरटेकिंग' (वचन पत्र) जमा किया था, उन्हें अब अपनी पात्रता की पुष्टि के लिए वास्तविक डिजिटल प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा. इसके बिना सफल उम्मीदवारों को भी वकालत करने का अधिकार देने वाला CoP जारी नहीं किया जाएगा. यह भी पढ़े: ITR Deadline 2026: 31 जुलाई तक ही भरना होगा आयकर रिटर्न, लेकिन संशोधित ITR के लिए वित्त मंत्री ने दी बड़ी राहत

प्रमाणपत्र अपलोड करने की प्रक्रिया

उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना नामांकन प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं:

सबसे पहले AIBE की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करें.

'AIBE XIX Enrollment Upload' लिंक पर क्लिक करें.

अपना नाम, रोल नंबर, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर जैसे विवरण दर्ज करें.

नामांकन प्रमाणपत्र अपलोड करने का विकल्प चुनें और राज्य बार काउंसिल द्वारा जारी नामांकन संख्या भरें.

निर्धारित फाइल साइज और फॉर्मेट में प्रमाणपत्र और अपनी नवीनतम तस्वीर अपलोड करें.

महत्वपूर्ण निर्देश और सावधानी

बीसीआई ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे तकनीकी समस्याओं या अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए समय सीमा से काफी पहले प्रक्रिया पूरी कर लें. दस्तावेजों को अपलोड करते समय निर्धारित विनिर्देशों (Specifications) का पालन करना आवश्यक है, अन्यथा आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है. यह उन कानून स्नातकों के लिए अंतिम अवसर हो सकता है जिन्होंने परीक्षा पास कर ली है लेकिन दस्तावेजी प्रक्रिया के कारण उनका परिणाम रुका हुआ है.