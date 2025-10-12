Durgapur Gangrape Case: दुर्गापुर गैंगरेप मामले में नहीं बख्शे जाएंगे आरोपी, दोषियों को मिलेगी सख्त सजा; CM ममता बनर्जी

कोलकाता, 12 अक्टूबर : पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर (Durgapur) में एक निजी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस छात्रा के साथ कथित सामूहिक बलात्कार (Gang Rape) की घटना ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है. इस मामले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee) ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने इस घटना पर गहरा दुख और आक्रोश व्यक्त करते हुए निजी मेडिकल कॉलेजों को अपनी छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेने की बात कही.

सीएम ममता बनर्जी ने कहा, "लड़की एक निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी. इसकी जिम्मेदारी किसकी है? निजी मेडिकल कॉलेजों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने छात्रों, खासकर छात्राओं की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें. रात में उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. उन्होंने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है और अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जोर देकर कहा कि पश्चिम बंगाल में ऐसी घटनाओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी.

ममता बनर्जी ने इस घटना को वन क्षेत्र में हुई बताते हुए कहा कि लड़की एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी. वह रात के 12.30 बजे कैसे बाहर आई? जहां तक मुझे पता है, घटना वन क्षेत्र में हुई थी. मुझे नहीं पता कि क्या हुआ. जांच जारी है. मैं इस घटना को देखकर स्तब्ध हूं, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को भी अपने छात्रों, खासकर लड़कियों का ध्यान रखना चाहिए.उन्होंने कहा, "पुलिस घर पर बैठी नहीं रहेगी, लेकिन कॉलेजों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी."

उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं हैं. उन्होंने मणिपुर, उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा जैसे राज्यों में हुई समान घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि वहां भी सरकारों को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. ममता ने बताया कि पश्चिम बंगाल में ऐसी घटनाओं में त्वरित कार्रवाई की जाती है और कई मामलों में एक-दो महीने के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दोषियों को सजा दिलाई गई है, जिसमें कुछ मामलों में निचली अदालतों ने फांसी की सजा भी सुनाई है. इस घटना की जांच तेजी से जारी है और पुलिस सभी संदिग्धों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है. हमारी सरकार इस मामले में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगी और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएंगे.