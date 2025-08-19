Mumbai Local Train Update: मुंबई में बारिश के कारण नागरिकों की बढ़ी मुश्किलें, लोकल ट्रेनें आधे घंटे की देरी से चल रही, रेलवे ट्रैकों पर भरा पानी

मुंबई लोकल (Photo: X)

Mumbai Local Train Update: मुंबई(Mumbai) में तेज बारिश (Heavy Rain) के कारण ट्रेनों की रफ्तार थम सी गई है. मुंबई की लाइफलाइन (Lifeline) कही जानेवाली लोकल ट्रेनें (Local Trains)आधे घंटे से ज्यादा लेट हो रही है. जिसके कारण यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.भारी बारिश के कारण मध्य रेलवे बाधित (Railway Disrupted)है. कल्याण (Kalyan) स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ है. कर्जत(Karjat),कसारा (Kasara) बदलापुर(Badlapur)अंबरनाथ (AmberNath) टिटवाला (Titwala)और आसनगांव (Asangaon)जाने वाली ट्रेनें देरी से चल रही हैं. जिसके कारण कल्याण रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ जमा हो गई है.मुंबई और उसके आसपास के शहरों में जारी भारी बारिश से मध्य रेलवे प्रभावित हुआ है.

इंडिकेटर (Indicator)और ट्रेन की सूचना (Information) न मिलने के कारण यात्री काफी परेशान है. कई जगहों पर रेलवे ट्रैकों पर पानी भरने की वजह से भी लोकल ट्रेनों पर इसका असर हुआ है.ये भी पढ़े:Mumbai Heavy Rain: मुंबई की मीठी नदी खतरे के निशान के ऊपर, BKC में भी बारिश ने मचाया कहर, क्रांति नगर में लोगों के घरों में घुसा पानी, देखें VIDEO

ट्रेनें लेट होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ी

मुंबई (Mumbai) में पिछले दो दिनों से जारी भारी बारिश के कारण सेंट्रल रेलवे (Central Railway)पर काफी परेशानी हो रही है. कल्याण से कर्जत, कसारा, टिटवाला, अंबरनाथ, आसनगांव और बदलापुर जाने वाली लोकल ट्रेनें आधे घंटे से ज्यादा समय की देरी से चल रही है. यात्रियों को ट्रेन की जानकारी नहीं मिलने के कारण भी यात्रियों में काफी नाराजगी है.

मुंबई में बारिश से जन जीवन प्रभावित

बता दें की पिछले दो दिनों से मुंबई (Mumbai) में भारी बारिश (Heavy Rain) के चलते जन जीवन काफी प्रभावित हो रहा है. जगह जगह पर पानी भर जाने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग ने भी आनेवाले कुछ घंटों में तेज बारिश का अलर्ट (Alert)घोषित किया है.