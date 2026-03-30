Dry Days in April 2026: त्योहारों और कुछ राज्यों में चुनाव के चलते अप्रैल में कई दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें, यहां देखें पूरी ड्राई डे लिस्ट

Dry Day List April 2026 (Photo Credits: Pixabay)

Dry Days in April 2026: नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही अप्रैल 2026 में देश के विभिन्न हिस्सों में कई 'ड्राई डे' (Dry Days) पड़ने वाले हैं. धार्मिक त्योहारों, राष्ट्रीय महापुरुषों की जयंती और कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राज्य आबकारी विभागों ने शराब की बिक्री पर प्रतिबंध के निर्देश जारी किए हैं. इन तारीखों पर शराब की दुकानें, बार और पब पूरी तरह बंद रहेंगे. उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे असुविधा से बचने के लिए इन तारीखों को पहले ही नोट कर लें. यह भी पढ़े: Dry Day for Mahavir Jayanti 2026: क्या दिल्ली, मुंबई सहित अन्य राज्यों में 31 मार्च को महावीर जयंती पर शराब की दुकानें खुली रहेंगी या बंद? चेक डिटेल्स

अप्रैल 2026 के प्रमुख ड्राई डे (धार्मिक और राष्ट्रीय)

पूरे भारत या अधिकांश राज्यों में मुख्य रूप से इन तारीखों पर शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी:

3 अप्रैल (शुक्रवार) - गुड फ्राइडे: ईसा मसीह के बलिदान की याद में मनाए जाने वाले इस दिन दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु सहित लगभग सभी बड़े शहरों में ड्राई डे रहेगा.

14 अप्रैल (मंगलवार) - अंबेडकर जयंती: भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. बी.आर. अंबेडकर की जयंती के अवसर पर देशभर में शराब की दुकानें अनिवार्य रूप से बंद रहेंगी.

विधानसभा चुनाव 2026 के कारण 'ड्राई स्पेल'

भारत निर्वाचन आयोग ने अप्रैल 2026 में कई राज्यों में मतदान की तारीखें तय की हैं. नियमानुसार, मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले संबंधित क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहता है:

असम, केरल और पुडुचेरी: इन राज्यों में 9 अप्रैल को मतदान होना है. इसके चलते 7 अप्रैल की शाम से 9 अप्रैल को मतदान संपन्न होने तक इन राज्यों और इनकी सीमाओं से सटे जिलों में ड्राई डे रहेगा. तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल: यहां 23 अप्रैल को मतदान निर्धारित है. इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा. इन तारीखों से 48 घंटे पहले स्थानीय प्रशासन ड्राई डे लागू करेगा.

क्षेत्रीय और स्थानीय ड्राई डे

कुछ राज्यों में क्षेत्रीय त्योहारों के आधार पर अतिरिक्त ड्राई डे हो सकते हैं:

15 अप्रैल: पश्चिम बंगाल में 'पोइला बैशाख' (बंगाली नव वर्ष) के अवसर पर स्थानीय आबकारी अधिसूचना के आधार पर ड्राई डे रह सकता है.

अन्य स्थानीय पर्व: विभिन्न राज्यों में रामनवमी या अन्य स्थानीय उत्सवों के आधार पर भी आबकारी विभाग अलग से सूची जारी कर सकता है.

नियमों का उल्लंघन और दंड

आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि ड्राई डे के दौरान केवल खुदरा बिक्री और सार्वजनिक रूप से शराब परोसने पर प्रतिबंध होता है. घर पर निजी सेवन के लिए पहले से खरीदी गई शराब पर रोक नहीं है. हालांकि, यदि कोई दुकान या बार आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो भारी जुर्माना लगाया जा सकता है या उनका लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है.

पहले से करें योजना

चूंकि अप्रैल में छुट्टियों और चुनावों का लंबा सिलसिला है, इसलिए हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और उपभोक्ताओं को अपने स्टॉक का प्रबंधन पहले से करने की सलाह दी गई है. सटीक और जिलेवार जानकारी के लिए नागरिक अपने संबंधित राज्य के आबकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट भी देख सकते हैं.