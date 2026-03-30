Dry Day for Mahavir Jayanti 2026: क्या दिल्ली, मुंबई सहित अन्य राज्यों में 31 मार्च को महावीर जयंती पर शराब की दुकानें खुली रहेंगी या बंद? चेक डिटेल्स

Dry Day for Mahavir Jayanti 2026: भारत के जैन समुदाय के प्रमुख पर्व 'महावीर जयंती' के अवसर पर मंगलवार, 31 मार्च 2026 को देश के अधिकांश राज्यों में 'ड्राई डे' (Dry Day) घोषित किया गया है. दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे महानगरों सहित कई राज्यों के आबकारी विभागों ने भगवान महावीर की जयंती के सम्मान में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं. यह प्रतिबंध रिटेल दुकानों के साथ-साथ बार, पब और रेस्टोरेंट्स पर भी 24 घंटे के लिए लागू रहेगा.

देशव्यापी पाबंदियां और आबकारी नियम

यद्यपि भारत में सभी धार्मिक त्योहारों के लिए कोई एक समान राष्ट्रीय नीति नहीं है, लेकिन महावीर जयंती को अधिकांश राज्यों में अनिवार्य ड्राई डे के रूप में मान्यता प्राप्त है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली में आबकारी विभाग ने इस तिमाही की शुरुआत में ही 31 मार्च को अनिवार्य बंदी की सूची में शामिल किया था.

इसी तरह, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी सभी लाइसेंस प्राप्त शराब विक्रेताओं, परमिट रूम और देशी शराब की दुकानों पर यह नियम लागू होगा. आदेश का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर भारी जुर्माना या आबकारी लाइसेंस निलंबन जैसी सख्त कार्रवाई की जा सकती है. हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि केवल बिक्री और सर्विस पर प्रतिबंध है, निजी तौर पर पहले से खरीदे गए स्टॉक के सेवन पर रोक नहीं है.

क्षेत्रीय भिन्नताएं और कुछ विशेष छूट

विभिन्न राज्यों में नियमों में थोड़े बदलाव भी देखे जा सकते हैं. दिल्ली जैसे शहरों में, पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित फोर-स्टार और फाइव-स्टार होटलों (L-15 या L-15F लाइसेंस धारक) को अपने निजी कमरों में रहने वाले मेहमानों को शराब परोसने की अनुमति दी जा सकती है. लेकिन इन होटलों के भीतर स्थित सार्वजनिक बार और डाइनिंग एरिया को ड्राई डे के दौरान बंद रखना होगा.

कर्नाटक में एक दिलचस्प स्थिति बनी है, जहां सरकार ने सरकारी कार्यालयों और बैंकों के लिए सार्वजनिक अवकाश को सोमवार, 30 मार्च को स्थानांतरित कर दिया था. इसके बावजूद, आबकारी विभाग की पाबंदियां वास्तविक त्योहार की तिथि यानी 31 मार्च को ही प्रभावी रहेंगी.

भारत में 'ड्राई डे' का महत्व

भारत में ड्राई डे उन विशिष्ट तिथियों को कहा जाता है जब सरकार राष्ट्रीय, धार्मिक या सामाजिक महत्व के आयोजनों के सम्मान में शराब की बिक्री पर रोक लगाती है. इसका उद्देश्य धार्मिक त्योहारों की पवित्रता बनाए रखना और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करना होता है.

आगामी छुट्टियां और बाजार पर असर

महावीर जयंती के बाद, 2026 के कैलेंडर में अगला प्रमुख ड्राई डे 'गुड फ्राइडे' (3 अप्रैल) को होगा. हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए, ड्राई डे राजस्व में एक अस्थायी ठहराव लेकर आते हैं. मुंबई और बेंगलुरु जैसे मेट्रो हब में मंगलवार शाम को रेस्टोरेंट्स और बार में ग्राहकों की संख्या में कमी आने की संभावना है. कई प्रतिष्ठान इस दिन का उपयोग इन्वेंट्री प्रबंधन या स्टाफ ट्रेनिंग के लिए करते हैं. उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे घोषित तिथि की पूर्व संध्या पर आधी रात से लागू होने वाले नियमों को ध्यान में रखते हुए अपनी योजना बनाएं.