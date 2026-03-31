Mahavir Jayanti 2026: PM मोदी ने महावीर जयंती पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं, उनके जीवन और सिद्धांतों को किया याद
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 Mahavir Jayanti 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने मंगलवार, 31 मार्च 2026 को महावीर जन्म कल्याणक (महावीर जयंती) के पवित्र अवसर पर देशवासियों को हार्दिक बधाई दी है. प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर भगवान महावीर के जीवन और उनके सिद्धांतों को याद करते हुए उन्हें आधुनिक समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बताया. उन्होंने जोर देकर कहा कि भगवान महावीर की शिक्षाएं आज के विश्व में शांति और सामंजस्य बनाए रखने के लिए पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं.

सत्य, अहिंसा और करुणा का मार्ग

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में कहा कि भगवान महावीर का जीवन सत्य, अहिंसा और करुणा के पथ को निरंतर आलोकित करता आ रहा है. उनके विचार न केवल आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति का उत्थान करते हैं, बल्कि आज की वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए भी गहरे प्रासंगिक हैं. पीएम मोदी के अनुसार, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के आदर्शों पर चलकर एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सकता है.  यह भी पढ़े:  Mahavir Jayanti Bank Holiday: महावीर जयंती पर आज 31 मार्च को बैंक खुले रहेंगे या बंद? जानें RBI के निर्देश

पीएम मोदी का पोस्ट

सामाजिक समानता पर विशेष बल

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने भगवान महावीर द्वारा दिए गए समानता और दया के संदेश पर विशेष प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि महावीर स्वामी का समानता पर जोर हमें समाज के प्रति हमारी साझा जिम्मेदारी की याद दिलाता है. उनके आदर्श हमें सभी जीवित प्राणियों के प्रति दयाभाव रखने और एक समावेशी समाज बनाने की प्रेरणा देते हैं.

आज के दौर में शिक्षाओं की प्रासंगिकता

वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में जहाँ संघर्ष और असंतुलन की स्थिति अक्सर देखी जाती है, वहां भगवान महावीर के 'अनेकांतवाद' (विविधता का सम्मान) और 'अपरिग्रह' (संसाधनों का सीमित उपयोग) के सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं. प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि उनके ये विचार न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करते हैं बल्कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में भी सहायक हैं.

महावीर जन्म कल्याणक का महत्व

जैन समुदाय के लिए महावीर जन्म कल्याणक साल का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है. यह दिन भगवान महावीर के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है. देशभर में आज के दिन विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, प्रार्थना सभाएं और शोभायात्राएं आयोजित की जा रही हैं. लोग उनके सिद्धांतों को याद कर रहे हैं और समाज सेवा के कार्यों में संलग्न हैं.