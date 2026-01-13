Dry Day on January 14: मकर संक्रांति और नगर निगम चुनावों के कारण इन राज्यों में शराब की बिक्री पर रहेगी रोक; देखें डिटेल्स

ड्राई डे (Photo Credits: File Image)

Dry Day on January 14: बुधवार, 14 जनवरी 2026 को देशभर में मकर संक्रांति (Makar Sankranti) का त्योहार मनाया जा रहा है, जिसे देश के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग नामों और स्थानीय परंपराओं के अनुसार मनाया जाता है. मकर संक्रांति के पावन अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों में 'ड्राय डे' (Dry Day) रहेगा. इसके साथ ही, महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों में होने जा रहे नगर निगम चुनावों (Municipal Corporation Elections 2026) के कारण वहां शराब की बिक्री पर चार दिनों की लंबी पाबंदी लगाई गई है. राज्य सरकारों ने त्योहार की धार्मिक शुचिता और चुनावी शांति बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया है. यह भी पढ़ें: Mumbai Dry Days List January 2026: मुंबई में 13 से 16 जनवरी तक बंद रहेंगी शराब की दुकानें, चुनाव और त्योहारों के चलते 'ड्राई डे' घोषित; चेक लिस्ट

महाराष्ट्र: चुनाव के चलते 4 दिनों का 'महा-ड्राय डे'

महाराष्ट्र में मकर संक्रांति की एक दिन की पाबंदी को चुनाव के व्यापक आदेशों ने ढंक लिया है. राज्य के 29 नगर निगम क्षेत्रों, जिनमें मुंबई (BMC), पुणे, नागपुर, नासिक और ठाणे शामिल हैं, वहां 13 जनवरी से 16 जनवरी 2026 तक शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी.

कारण: 15 जनवरी को होने वाले मतदान के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने और मतदाताओं को लुभाने के लिए शराब के इस्तेमाल को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है.

अवधि: यह पाबंदी 13 जनवरी की शाम (प्रचार खत्म होने के साथ) शुरू हुई है और 16 जनवरी को मतगणना पूरी होने तक जारी रहेगी.

दिल्ली और अन्य राज्यों में मकर संक्रांति की पाबंदी

महाराष्ट्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी 14 जनवरी को शराब की दुकानें बंद रहेंगी:

दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में 14 जनवरी को आधिकारिक 'ड्राय डे' घोषित किया गया है. दिल्ली की सभी शराब की दुकानें और बार इस दिन बंद रहेंगे.

राष्ट्रीय राजधानी में 14 जनवरी को आधिकारिक 'ड्राय डे' घोषित किया गया है. दिल्ली की सभी शराब की दुकानें और बार इस दिन बंद रहेंगे. कर्नाटक: राज्य के कई जिलों, विशेषकर उत्तर कर्नाटक में संक्रांति के मेलों और उत्सवों को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने शराब की बिक्री पर रोक लगाई है.

राज्य के कई जिलों, विशेषकर उत्तर कर्नाटक में संक्रांति के मेलों और उत्सवों को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने शराब की बिक्री पर रोक लगाई है. उत्तर प्रदेश: यूपी सरकार ने इस साल मकर संक्रांति की सार्वजनिक छुट्टी 15 जनवरी को घोषित की है, लेकिन दिल्ली से सटे इलाकों (NCR) में 14 जनवरी को भी पाबंदियों का असर देखा जा सकता है.

नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई

आबकारी विभाग (Excise Department) ने स्पष्ट किया है कि 'ड्राय डे' की पाबंदी केवल दुकानों तक सीमित नहीं है, बल्कि होटल, रेस्टोरेंट और क्लबों पर भी लागू होती है. यह भी पढ़ें: Maharashtra Dry Day: महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव के मद्देनजर 'ड्राय डे' घोषित, 13 से 16 जनवरी तक बंद रहेंगी शराब की दुकानें

विभाग ने निगरानी के लिए विशेष फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात किए हैं.

अवैध रूप से या पिछले दरवाजे से शराब बेचने वाले संस्थानों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और उनका लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है.

मकर संक्रांति पर ड्राय डे क्यों?

मकर संक्रांति एक सौर उत्सव है जो सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीक है. इस दिन नदियों में पवित्र स्नान और पतंगबाजी के लिए लाखों की भीड़ उमड़ती है. सार्वजनिक सुरक्षा और त्योहार की गरिमा बनाए रखने के लिए सरकारें इसे 'एहतियाती उपाय' के तौर पर ड्राय डे घोषित करती हैं.