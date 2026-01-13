Mumbai Dry Days List January 2026: मुंबई में 13 से 16 जनवरी तक बंद रहेंगी शराब की दुकानें, चुनाव और त्योहारों के चलते 'ड्राई डे' घोषित; चेक लिस्ट

(Photo : X)

Mumbai Dry Days List January 2026: अगर आप इस हफ्ते मुंबई में किसी पार्टी या गेट-टुगेदर की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. मुंबई और उपनगरों में 13 जनवरी से 16 जनवरी 2026 तक शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. राज्य उत्पाद शुल्क विभाग (Excise Department) ने आगामी नगर निकाय चुनावों (BMC Elections) और मकर संक्रांति के अवसर पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया है.

क्यों बंद रहेंगी शराब की दुकानें?

मुंबई में 15 जनवरी 2026 को नगर निगम चुनाव (BMC Polls) होने जा रहे हैं. चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, मतदान के 48 घंटे पहले से शराब की बिक्री बंद कर दी जाती है. यह भी पढ़े: Goa Dry Days December 2025: गोवा सरकार का फैसला, जिला पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण इलाकों में 3 दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें, ड्राई डे घोषित; चेक डेट

13 जनवरी (शाम से): चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद से 'ड्राई डे' की शुरुआत होगी.

14 जनवरी (मकर संक्रांति): त्योहार और चुनाव की संवेदनशीलता के कारण शराब की बिक्री बंद रहेगी.

15 जनवरी (मतदान दिवस): वोटिंग के दिन पूरे शहर में पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

16 जनवरी (मतगणना): वोटों की गिनती और नतीजों की घोषणा के दिन शांति बनाए रखने के लिए दुकानें बंद रहेंगी. जनवरी 2026 में ड्राई डे की पूरी लिस्ट

नगर निकाय चुनावों के अलावा, जनवरी के महीने में कुछ अन्य राष्ट्रीय और महत्वपूर्ण दिनों पर भी शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी:

तारीख दिन अवसर प्रभाव 13 - 16 जनवरी मंगल - शुक्र नगर निकाय चुनाव और मतगणना पूरी मुंबई में पाबंदी 14 जनवरी बुधवार मकर संक्रांति महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बंदी 26 जनवरी सोमवार गणतंत्र दिवस (National Dry Day) देश भर में पूर्ण प्रतिबंध 30 जनवरी शुक्रवार शहीद दिवस (महात्मा गांधी पुण्यतिथि) पूर्ण प्रतिबंध

नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

ड्राई डे के दौरान सभी वाइन शॉप, बीयर बार, पब और होटल के परमिट रूम में शराब परोसने और बेचने पर सख्त पाबंदी होती है. यहां तक कि ऑनलाइन होम डिलीवरी सेवाएं भी बंद रहेंगी. यदि कोई प्रतिष्ठान इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है और भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

विकल्प और सुझाव

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। पार्टी की योजना बनाने वाले लोग पहले से अपनी स्टॉक सुरक्षित रख सकते हैं (कानूनी सीमा के भीतर) या नॉन-अल्कोहलिक कार्यक्रमों का विकल्प चुन सकते हैं। मुंबई के प्रमुख रेस्तरां इस दौरान भोजन की सेवाएं सामान्य रूप से जारी रखेंगे, बस शराब नहीं परोसी जाएगी.