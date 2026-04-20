Droupadi Murmu Visit To Odisha: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ओडिशा दौरा, राउरकेला में जनजातीय संग्रहालय और तारामंडल का करेंगी उद्घाटन

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Photo Credits: IANS)

Droupadi Murmu Visit To Odisha: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Droupadi Murmu) सोमवार, 21 अप्रैल को ओडिशा के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगी. राष्ट्रपति सचिवालय (President's Secretariat) द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, अपने इस दौरे के दौरान राष्ट्रपति राउरकेला (Rourkela) में आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में कई महत्वपूर्ण सुविधाओं का उद्घाटन करेंगी. राष्ट्रपति मुर्मू का यह दौरा राज्य की सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. यह भी पढ़ें: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का वृंदावन दौरा: संत प्रेमानंद महाराज से करेंगी मुलाकात, राम मंदिर में 'श्री राम यंत्र' की स्थापना के बाद अब मथुरा में भक्तिमय कार्यक्रम

राउरकेला को मिलेंगी कई सौगातें

राष्ट्रपति के हाथों राउरकेला में जिन प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन होना है, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

जनजातीय संग्रहालय: क्षेत्र की समृद्ध आदिवासी विरासत और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए एक समर्पित संग्रहालय.

क्षेत्र की समृद्ध आदिवासी विरासत और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए एक समर्पित संग्रहालय. तारामंडल और विज्ञान केंद्र: युवाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक शिक्षण केंद्र.

युवाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक शिक्षण केंद्र. निर्मल मुंडा परिवेश पथ: पर्यावरण और स्थानीय नायक की स्मृति को समर्पित एक विशेष परिसर.

पर्यावरण और स्थानीय नायक की स्मृति को समर्पित एक विशेष परिसर. एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (ICCC): शहर के प्रबंधन और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक तकनीकी केंद्र.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम और गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति

राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए राउरकेला और अन्य संबंधित स्थलों पर सुरक्षा के व्यापक और कड़े इंतजाम किए गए हैं. इस यात्रा के दौरान ओडिशा के राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सहित कई वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति राष्ट्रपति के साथ मौजूद रहेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे. यह भी पढ़ें: भारत-दक्षिण कोरिया शिखर सम्मेलन: पीएम मोदी और राष्ट्रपति ली जे म्योंग के बीच हुई वार्ता; चिप्स से लेकर जहाज तक 'फ्यूचरिस्टिक पार्टनरशिप' पर मुहर (Watch Video)

गृह राज्य से राष्ट्रपति का गहरा जुड़ाव

राष्ट्रपति मुर्मू का अपने गृह राज्य ओडिशा से गहरा जुड़ाव रहा है. इससे पहले वह फरवरी में छह दिवसीय दौरे पर आई थीं, जिस दौरान उन्होंने जाजपुर के ऐतिहासिक बिरजा मंदिर और पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की थी. उस यात्रा के दौरान उन्होंने सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य का भी दौरा किया था और आदिवासी समुदायों की महिलाओं और युवाओं के साथ सीधा संवाद किया था.