Mumbai Maratha Protest: मराठा आंदोलन के दौरान एक आंदोलनकारी की तबियत बिगड़ी, मौके पर मौजूद डॉक्टर ने CPR देकर बचाई जान, VIDEO आया सामने
Credit-(X,@ThePuneMirror)

मुंबई, महाराष्ट्र: मुंबई (Mumbai) में आरक्षण (Reservation) की मांग को लेकर मराठा समाज के लोग हजारों की तादाद में मुंबई पहुंचे है. आजाद मैदान में मनोज जरांगे पाटिल का आंदोलन चल रहा है. इसी दौरान सीएसएमटी रेलवे स्टेशन (CSMT) के बाहर एक आंदोलनकारी की अचानक तबियत खराब हो गई.आसपास काफी भीड़ मौजूद थी और एक शख्स अचानक बेहोश हो गया. इसके बाद बॉम्बे हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर डॉ.दिलीप निकम जो मराठा मोर्चा में अपनी सेवा दे रहे है, वे मौके पर पहुंचे और बेहोश शख्स की पल्स चेक की और इसके बाद उसे सीपीआर (CPR) देना शुरू किया. इस दौरान डॉ.सूर्यकांत चौधरी ने भी मरीज का इलाज किया. जिसके कारण कुछ ही देर बाद शख्स होश में आया.

इसके बाद मरीज को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल (Hospital) भेजा गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @ThePuneMirror नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:BIG BREAKING: मराठों की ऐतिहासिक जीत! मनोज जरांगे की भूख हड़ताल हो रही सफल, सरकार ने मानी कई बड़ी मांगें

मराठा आंदोलनकारी की तबियत बिगड़ी

मौके पर मौजूद डॉक्टर्स ने बचाई जान

मुंबई शहर में और आजाद मैदान समेत सीएसएमटी के पास बड़ी तादाद में मराठा आंदोलनकारी मौजूद है. इस दौरान मराठा आंदोलनकारी को समय रहते मौजूद डॉक्टर्स ने सीपीआर दिया. जिसके कारण उसकी जान बच गई. इस घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने भी डॉक्टर्स (Doctors) का धन्यवाद किया.

मराठाओ की लगभग मांगे सरकार ने मानी

बता दें की मनोज जरांगे पाटिल (Manoj Jarange Patil) ने सरकार के सामने 8 मांगें रखी थीं, सरकार ने सभी मांगें मान ली हैं.सरकार इस संबंध में एक जीआर (GR) जारी करने पर काम कर रही है, यह जीआर कुछ ही घंटों में मनोज जारांगे को दे दिया जाएगा,कुछ घंटे पहले मराठा आरक्षण उपसमिति के सदस्यों ने मनोज जरांगे से मुलाकात की.इस दौरान उन्होंने उन्हें सरकार द्वारा स्वीकार की गई मांगों से अवगत कराया.

 