Kasganj Horror: यूपी के कासगंज में घिनौनी वारदात! मंगेतर के सामने नाबालिग लड़की के उतरवाए कपड़े, गैंगरेप के आरोप में BJP कार्यकर्ता समेत 8 आरोपी गिरफ्तार (Watch Videos)

Kasganj Minor Girl Gang-Raped: उत्तर प्रदेश के कासगंज से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक पिकनिक स्पॉट पर अपने मंगेतर के साथ गई नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया गया. आरोप है कि 10 लोगों ने मिलकर इस शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया, जिनमें एक स्थानीय बीजेपी नेता अखिलेश प्रताप सिंह उर्फ गब्बर भी शामिल है. पुलिस ने अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अभी भी फरार हैं.

घटना हजारा नहर के पास स्थित नदरई एक्वाडक्ट की है, जहां दिनदहाड़े लड़की को झाड़ियों में घसीटकर ले जाया गया और बारी-बारी से दुष्कर्म किया गया.

