VIDEO: सावन के पहले सोमवार पर ‘बोल बम’ के जयकारों से गूंजा देवघर, बैद्यनाथ धाम में भक्तों ने किया जलाभिषेक

देवघर, 14 जुलाई: झारखंड के देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम में सावन की पहली सोमवारी पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा. सुबह तीन बजे जैसे ही मंदिर का पट खोला गया, बाबा की नगरी ‘बोल बम’ के जयकारों से गूंज उठी. परंपरागत कांचा जल पूजा और सरकारी पूजा के बाद अरघा से जलार्पण का सिलसिला शुरू हो गया. सुबह आठ बजे कांवड़ियों की कतार करीब 10 किलोमीटर तक लंबी हो गई.

बिहार के सुल्तानगंज स्थित उत्तरवाहिनी गंगा का पवित्र जल लेकर लाखों कांवड़िए 108 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर बाबा धाम पहुंच रहे हैं. सावन में यहां रोज एक से डेढ़ लाख भक्त पहुंचते हैं, लेकिन सोमवार को भीड़ सबसे ज्यादा होती है.

धार्मिक मान्यता है कि देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ‘कामना महादेव’ स्थापित है. कहा जाता है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई हर कामना पूरी होती है. सावन में जलार्पण कर भक्त शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं.

Bhagalpur, Bihar: A total of 1.5 lakh Shiv devotees, including 8,000 Dak Bam Kanwariyas, leave from Gangadham, Sultanganj in Bhagalpur for Baba Dham in Deoghar to offer jal on the sacred Jyotirlinga pic.twitter.com/hd8gCcwuF5

