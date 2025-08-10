दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रक्षाबंधन के दिन 20-25 लाख की चोरी, CCTV में VIDEO कैद
(Photo Credits ANI)

Delhi Theft VIDEO: दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में रक्षाबंधन के दिन (9 अगस्त 2025) तड़के सुबह करीब 4:30 बजे एक सनसनीखेज चोरी की घटना सामने आई है. चोरों ने एक घर में सेंध लगाकर 20 से 25 लाख रुपये की संपत्ति, जिसमें गहने और नकदी शामिल हैं, चुरा ली.  जानकारी के मुताबिक, रक्षाबंधन के अवसर पर परिवार घर पर मौजूद नहीं था, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया.

वारदात सीसीटीवी में कैद

घटना की पूरी वारदात पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें नकाबपोश चोर साफ दिखाई दे रहे हैं। वायरल हो रहे फुटेज में चोर रेनकोट और मास्क पहने नजर आ रहे हैं. वे बिल्डिंग में घुसकर पहले लाइट बंद करते हैं और फिर चोरी कर फरार हो जाते हैं. यह वीडियो अब एक्स प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है. Delhi: दिल्ली में बेखौफ अपराधी! दुकानदार की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर की लूटपाट, चोरी का वीडियो आया सामने; VIDEO

लक्ष्मी नगर में 20-25 लाख की चोरी

चोरों की तलाश में जुटी पुलिस

परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है. वहीं, इस घटना से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है. पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत देने की अपील की है.