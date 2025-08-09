Delhi: दिल्ली में बेखौफ अपराधी! दुकानदार की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर की लूटपाट, चोरी का वीडियो आया सामने; VIDEO

Credit-(X,@nedricknews)

दिल्ली: दिल्ली में बदमाश इतने बेखौफ हो चुके है कि अब वे खुलेआम चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे है. ऐसी ही एक घटना जहांगीरपुरी में सामने आई है. जहांपर दुकानदार की आंखों में मिर्ची का पाउडर फेंककर गल्ला लुट लिया गया और सबसे हैरानी की बात ये है की ये सब दिनदहाड़े लोगों के सामने हुआ. लेकिन लोगों ने किसी भी प्रकार की बुजुर्ग दुकानदार की मदद करने की कोशिश नहीं की. ये घटना जहांगीरपुरी इलाके के ई ब्लॉक की बताई जा रही है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. वीडियो में देखा जा सकता है की एक गली के में एक बुजुर्ग अपनी छोटी सी दूकान पर बैठे हुए है और कुछ लोग आते है और इनमें से एक आरोपी सीधे बुजुर्ग की आंखों पर मिर्ची पाउडर फेंक देता है और दूसरा अंदर पहुंचकर गल्ला उठाकर बाहर खड़े दुसरे आरोपियों को दे देता है.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: कैमरे के सामने कांड! आंख में मिर्ची डालकर बदमाशों ने लूटा 25 लाख का सोना और स्कूटी, वीडियो वायरल

दिनदहाड़े लूट

दिल्ली के जहांगीरपुरी में ‘मिर्ची गैंग’ का कहर दुकानदार की आंख में मिर्ची डालकर लूटपाट. यह घटना बुधवार शाम लगभग 7:30 बजे की है, जब चार से पांच बदमाश स्कूटी और टू-व्हीलर पर सवार होकर इलाके में पहुंचे और एक दुकानदार की आंखों में मिर्च पाउडर फेंककर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया...… pic.twitter.com/VNoMjqggLA — Nedrick News (@nedricknews) August 8, 2025

दुकानदार की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर लूट

बताया जा रहा है की इस इलाके में मिर्ची गैंग नाम का आतंक काफी बढ़ गया और इससे पहले भी इस तरह की लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया जा चूका है. पुलिस ने इस घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

मोहल्ले में लोगों के सामने हुई ये वारदात

ये घटना जिस समय हुई, उस समय कई लोग गली में ही बैठे होते है. बुजुर्ग के साथ खुलेआम ये लूटपाट होती है और लोगों के सामने ही आरोपी आराम से निकल जाते है. बुजुर्ग की आंखों में मिर्ची पाउडर डालने की वजह से वह ज्यादा इनको रोक नहीं पाते.लेकिन वे कोशिश करते है. लेकिन आसपास खड़े लोग केवल मूकदर्शक बनकर देखते रहते है.