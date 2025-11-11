Delhi Red Fort Blast: 'षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा', पीएम मोदी ने भूटान से दिल्ली ब्लास्ट की घटना पर दिया कड़ा संदेश

(Photo Credits ANI)

थिंपू, 11 नवंबर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लाल किले के नजदीक कार विस्फोट में हुई मौतों पर दुख जताया है. उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि इस विस्फोट के पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार सुबह भूटान दौरे पर पहुंचे. यहां एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, "आज का दिन भूटान के लिए, भूटान के राज परिवार के लिए और विश्व शांति में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए बहुत अहम है. सदियों से भारत और भूटान का संबंध बहुत ही गहन, आत्मीय और सांस्कृतिक रहा है. इसलिए, इस महत्वपूर्ण अवसर पर शामिल होना भारत की और मेरी प्रतिबद्धता थी. लेकिन, आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं."

पीएम मोदी ने कहा, "सोमवार शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है. मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं. आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है." उन्होंने बताया कि वे रातभर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों और सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में थे. विचार-विमर्श चल रहा था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे. प्रधानमंत्री मोदी ने बताया, "हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएंगी. इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा." इसी बीच, भूटानी नेतृत्व ने दिल्ली ब्लास्ट की घटना पर अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की और विस्फोटों से प्रभावित सभी लोगों के लिए विशेष प्रार्थना की. यह भी पढ़ें : PM Modi Bhutan Visit: दिल्ली ब्लास्ट पर भूटान से पीएम मोदी का सख़्त संदेश, षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा; VIDEO

इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार रात दिल्ली में हुए विस्फोट में अपनों को खोने वालों के प्रति शोक संवेदना जताई. उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की. पीएम मोदी ने रात करीब पौने 10 बजे 'एक्स' पोस्ट के जरिए बताया कि अधिकारी प्रभावित लोगों की सहायता कर रहे हैं. उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की. दिल्ली में लाल किले के नजदीक सोमवार शाम करीब 7 बजे कार में तेज धमाके के बाद आग लग गई थी. इससे कई अन्य कार भी चपेट में आईं. इस कार विस्फोट में कम से कम 10 लोगों की मौत हुई है. फिलहाल, एजेंसियां कई एंगल से घटना की जांच कर रही हैं.