Delhi Mobile Fraud: रघुबीर नगर पुलिस ने मोबाइल ठगी के आरोपी को दबोचा, मोटरसाइकिल भी बरामद

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली, 4 सितंबर : दिल्ली (Delhi) के रघुबीर नगर थाना ख्याला की पुलिस ने एक ठगबाज (Fraud) को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान मोहम्मद परवेज, पुत्र नासिर मलिक, निवासी पुराना मुस्तफाबाद, दिल्ली के रूप में हुई है. उसके पास से अपराध में इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है. घटना 30 अगस्त को हुई थी, जब शिकायतकर्ता को शिवाजी एन्क्लेव के पास दो मोटरसाइकिल सवारों ने ठगा था. उन्होंने शिकायतकर्ता का मोबाइल फोन कांच के टुकड़े से बदलकर धोखाधड़ी की.

शिकायत के आधार पर थाना ख्याला में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई. इसके बाद पुलिस अधीक्षक रघुबीर नगर की एक विशेष टीम गठित की गई, जिसमें उपनिरीक्षक नरेश कुमार, हेड कांस्टेबल कृष्ण, हेड कांस्टेबल रोहिताश, कांस्टेबल संजय, कांस्टेबल प्रकाश और कांस्टेबल साजिद शामिल थे. इस टीम ने ख्याला थाना प्रभारी की निगरानी और तिलक नगर के सहायक पुलिस आयुक्त के मार्गदर्शन में जांच शुरू की. यह भी पढ़ें : SpiceJet Advisory For Passengers: दिल्ली में भारी बारिश और खराब मौसम से स्पाइसजेट की उड़ानों पर असर, यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी

पुलिस ने इलाके के लगभग 50 सीसीटीवी फुटेज एकत्र किए और उनका विश्लेषण कर आरोपी की पहचान की. इसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की गई और मोहम्मद परवेज को गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ में उसने अपने साथी वसीम, निवासी मेरठ, उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर ठगी करने की बात कबूल की. अपराध में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है, जबकि सह-आरोपी वसीम की तलाश में पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही हैं. पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगाने में मदद मिली है. रघुबीर नगर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है. पुलिस ने कहा कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कानून व्यवस्था कायम रहे.