SpiceJet Advisory For Passengers: दिल्ली में भारी बारिश और खराब मौसम से स्पाइसजेट की उड़ानों पर असर, यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी

SpiceJet

नई दिल्ली, 4 सितंबर : राजधानी दिल्ली (Delhi) में हुई बारिश और खराब मौसम का असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ा है. विमानन कंपनी स्पाइसजेट ने दिल्ली हवाई अड्डे (Delhi Airport) से उड़ान भरने वाली तमाम विमानों पर मौसम के प्रभाव पड़ने की संभावना जताते हुए यात्रियों से उड़ानों की स्थिति पर नजर बनाए रखने की सलाह दी. स्पाइसजेट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मौसम अपडेट शेयर करते हुए लिखा, "दिल्ली (DEL) में खराब मौसम के कारण, सभी प्रस्थान/आगमन और उनसे संबंधित उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं. यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी उड़ानों की स्थिति पर नजर रखें."

स्पाइसजेट ने यात्रियों से अपील की है कि वे हवाई अड्डे पर पहुंचने से पहले अपनी उड़ान की ताजा स्थिति अवश्य जांच लें. मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए यात्रियों को एयरलाइन की वेबसाइट से जुड़े रहने की सलाह दी गई है. इससे पहले, एयरलाइन ने बुधवार को भी इसी तरह का एक अपडेट जारी किया था. एयरलाइन ने एक्स पोस्ट में लिखा, "कोलकाता (सीसीयू) में खराब मौसम (भारी बारिश) के कारण, सभी प्रस्थान/आगमन और उनसे संबंधित उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं. यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी उड़ानों की स्थिति पर नज़र रखें." यह भी पढ़ें : Patna Road Accident: पटना में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ़्तार कार पीछे से ट्रक में जा घुसी, 5 कारोबारियों की मौके पर ही मौत; परिवारों में पसार मातम

इससे पहले, दिल्ली एयरपोर्ट ने बुधवार को यात्री परामर्श जारी किया था. एयरपोर्ट ने लोगों को संभावित देरी से बचने के लिए दिल्ली मेट्रो जैसे वैकल्पिक परिवहन साधनों का उपयोग करने की सलाह दी थी. दिल्ली एयरपोर्ट ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, "दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में भारी बारिश और जलभराव के कारण, दिल्ली हवाई अड्डे से आने-जाने वाला सड़क यातायात वर्तमान में सामान्य से धीमा है. हम यात्रियों को सलाह देते हैं कि संभावित देरी से बचने के लिए दिल्ली मेट्रो जैसे वैकल्पिक परिवहन साधनों पर विचार करें. नवीनतम उड़ान जानकारी के लिए, कृपया अपनी संबंधित एयरलाइन से सीधे संपर्क करें. आपकी समझ के लिए धन्यवाद, और किसी भी असुविधा के लिए हमें खेद है.