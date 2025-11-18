Delhi: लोधी कॉलोनी पुलिस की मुस्तैदी, बारापुला फ्लाईओवर पर तीन अपराधी गिरफ्तार, दो देसी कट्टे-छह कारतूस बरामद

Photo- Pixabay

नई दिल्ली, 18 नवंबर : दिल्ली पुलिस की साउथ डिस्ट्रिक्ट टीम ने एक बार फिर अपराधियों पर कड़ा प्रहार किया है. पुलिस ने बारापुला फ्लाईओवर पर तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है. लोधी कॉलोनी थाने के नाइट पिकेट स्टाफ ने रविवार की सुबह करीब 3:19 बजे बारापुला फ्लाईओवर पर जेएलएन स्टेडियम गेट नंबर-6 के पास संदिग्ध हालत में घूम रही एक टैक्सी को रोका. चेकिंग के दौरान कार में सवार तीन युवकों के पास से दो देसी पिस्तौल (कट्टा) और .315 बोर के छह जिंदा कारतूस बरामद हुए. तीनों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के रहने वाले बादल राणा (20), शानू मलिक (20) और गोलू खटाना उर्फ कौशिंदर (23) के रूप में हुई है. इनमें से शानू मलिक और गोलू खटाना दोनों पहले हत्या के अलग-अलग मामलों में आरोपी रह चुके हैं. ये तीनों मेरठ से दिल्ली आए थे और मवाना जाने की बात कह रहे थे. पुलिस पूछताछ में सामने आया कि ये लोग पहले सुभाष नगर से गुड़गांव के लिए रैपिडो कैब बुक किए थे, लेकिन बाद में उसे कैंसिल कर मेरठ की ओर जाने वाली यह टैक्सी ली. टैक्सी ड्राइवर से भी पूछताछ की जा रही है कि उसे इनके हथियारों के बारे में पता था या नहीं. हथियारों का स्रोत और इन्हें दिल्ली लाने का असली मकसद अभी स्पष्ट नहीं हुआ है. पुलिस का मानना है कि ये अपराध की किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे. यह भी पढ़े : Bengaluru Airport Knife Attack: बेंगलुरु एयरपोर्ट पर विवाद के बाद शख्स ने टैक्सी ड्राइवरों पर की चाकू से हमले की कोशिश, CISF के जवानों ने किया काबू: VIDEO

मामला दर्ज होने के बाद आर्म्स एक्ट की धारा-25 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. हथियार सप्लाई करने वाले मुख्य सरगना को पकड़ने के लिए अलग-अलग टीमें गठित कर दी गई हैं. बरामद कार को भी जब्त कर लिया गया है. इस सफल ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाने वाले हेड कांस्टेबल सचिन, हेड कांस्टेबल पंकज और कांस्टेबल लोकेश को डीसीपी साउथ अंकित चौहान ने तुरंत इनाम देने की घोषणा की है.