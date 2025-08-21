CM Rekha Gupta Attack: आरोपी के मोबाइल से खुलेंगे राज, दिल्ली आने से लेकर हमले तक हर पहलू की होगी जांच

CM Rekha Gupta Attack Case

CM Rekha Gupta Attack Case: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) पर जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान हुए हमले ने राजधानी में हलचल मचा दी है. अब जांच एजेंसियां हर कोण से मामले की पड़ताल कर रही हैं. खासकर आरोपी के मोबाइल फोन और कॉल रिकॉर्ड्स पर फोकस किया जा रहा है. जांचकर्ताओं ने बताया कि आरोपी राजेशभाई खिमजी (Rajeshbhai Khimji) के मोबाइल की गहन फॉरेंसिक जांच होगी. इसमें कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन, डिलीट की गई फोटोज़, वीडियो और मैसेज तक की पड़ताल की जाएगी. मकसद यह समझना है कि क्या हमला पहले से योजनाबद्ध था या अचानक गुस्से का नतीजा.

मैं सदमे में थी... हमले के बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का पहला बयान.

दिल्ली आने से लेकर हमले तक हर मूवमेंट ट्रेस

पुलिस ने बताया कि आरोपी के दिल्ली आने से लेकर सीएम ऑफिस पहुंचने तक हर कदम का रिकॉर्ड खंगाला जाएगा. इसके लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और रास्ते में लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी जांची जाएगी. सूत्रों के मुताबिक, “ट्रेन पकड़ने से लेकर सीएम कैंप ऑफिस पहुंचने तक की हर गतिविधि पर नज़र डाली जाएगी.”

खुफिया एजेंसियां भी जांच में शामिल

दिल्ली पुलिस के साथ-साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) जैसी केंद्रीय एजेंसियां भी जांच में जुट गई हैं. आरोपी को जल्द ही गुजरात के राजकोट ले जाया जाएगा ताकि उसकी पृष्ठभूमि और संभावित उद्देश्यों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जुड़ा विरोध?

जांच में सामने आया है कि आरोपी खिमजी पहले भी आवारा कुत्तों के समर्थन में राजकोट में प्रदर्शन कर चुका है. पुलिस यह जांच कर रही है कि क्या हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश ने आरोपी को भड़काया और यही कारण उसे हमले तक ले गया.