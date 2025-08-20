मैं सदमे में थी... हमले के बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का पहला बयान

Photo : X

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) पर बुधवार सुबह सिविल लाइन्स कैम्प ऑफिस में सार्वजनिक सुनवाई के दौरान हमला हुआ. यह घटना सुबह करीब 8:15 बजे हुई, जब एक शख्स ने अचानक उन पर हमला कर दिया. इस हमले के बाद सीएम गुप्ता ने सोशल मीडिया पर अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, “यह हमला सिर्फ मुझ पर नहीं, बल्कि दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई के हमारे संकल्प पर कायराना प्रहार है.” उन्होंने कहा कि शुरुआत में वे सदमे में थीं, लेकिन अब बेहतर महसूस कर रही हैं और जल्द ही जनता के बीच वापस लौटेंगी.

सीएम रेखा गुप्ता का संदेश

रेखा गुप्ता ने जनता और शुभचिंतकों से अपील की कि वे उनसे मिलने न आएं, बल्कि उनका हौसला बनाए रखें. उन्होंने कहा, “ऐसे हमले मेरी आत्मा और जनता की सेवा के जज्बे को कभी नहीं तोड़ सकते. मैं पहले से ज्यादा ऊर्जा और समर्पण के साथ काम करूंगी. आपकी मोहब्बत और विश्वास मेरी सबसे बड़ी ताकत है.” उन्होंने आश्वासन दिया कि जनता की समस्याओं को सुनने और उनके समाधान की प्रक्रिया पहले जैसी ही गंभीरता और समर्पण से जारी रहेगी.

आरोपी और पुलिस जांच

हमले के पीछे जिस शख्स का नाम सामने आया है, वह सकरिया राजेशभाई खीमजीभाई (41), राजकोट, गुजरात का रहने वाला है. पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ पहले भी पांच मामले दर्ज हो चुके हैं, जिनमें चाकू से हमला भी शामिल है. आरोपी को तुरंत पकड़ लिया गया और फिलहाल सिविल लाइन्स थाने में पूछताछ चल रही है. दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का प्रयास, सरकारी कर्मचारी पर हमला और काम में बाधा डालने जैसी धाराओं में FIR दर्ज की है.

सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि वह पिछले दो दिन से मुख्यमंत्री के घर और कैम्प ऑफिस के आसपास घूम रहा था. उसके मोबाइल से कुछ वीडियो भी मिले हैं, जिनमें पिछली सार्वजनिक सुनवाई की रिकॉर्डिंग मौजूद है.

सुरक्षा पर सवाल और जांच

सीएम गुप्ता को पहले से ‘Z’ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन इस घटना के बाद उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं. गृह मंत्रालय ने संकेत दिए हैं कि सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी.

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी अब इस मामले की जांच में शामिल हो गई है.

आरोपी की मां ने क्या कहा?

आरोपी की मां भानुबेन सकरिया ने दावा किया कि उनका बेटा किसी राजनीतिक संगठन से जुड़ा नहीं है. उन्होंने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दिल्ली आया था, जो आवारा कुत्तों से जुड़ा हुआ है. उनके अनुसार, आरोपी जानवरों खासकर कुत्तों, गायों और पक्षियों—से बहुत लगाव रखता है.