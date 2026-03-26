Delhi ‘Child Kidnapping’ Viral Video: दिल्ली ‘किडनैपिंग’ वायरल वीडियो का सच, खजूरी खास में रैश ड्राइविंग निकला मामला, पुलिस ने किया खुलासा

Delhi ‘Child Kidnapping’ Viral Video: दिल्ली के खजूरी खास इलाके से सामने आए एक वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया, जिसमें बच्चों के कथित अपहरण की बात कही जा रही थी. वीडियो तेजी से फैलते ही लोगों में डर और गुस्सा दोनों बढ़ने लगे. हालांकि अब दिल्ली पुलिस ने पूरे मामले का सच सामने लाते हुए स्पष्ट किया है कि यह किडनैपिंग का मामला नहीं, बल्कि लापरवाही से गाड़ी चलाने का केस है. Delhi Bus Accident: दिल्ली में भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी यात्रियों से भरी बस, कई जख्मी; VIDEO

वीडियो में दिखा था पीछा और मारपीट

सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप में देखा गया कि एक ई-रिक्शा का कुछ लोग बाइक से पीछा कर रहे हैं. इस दौरान चलती गाड़ी से बच्चे नीचे गिरते नजर आते हैं, जिसके बाद लोगों ने इसे किडनैपिंग की कोशिश मान लिया. वीडियो में ड्राइवर को पकड़कर भीड़ द्वारा पीटते हुए भी देखा गया.

पुलिस जांच में सामने आया सच

पुलिस के अनुसार, घटना की शुरुआत एक सड़क हादसे से हुई थी, जब ई-रिक्शा की बाइक से टक्कर हो गई. इसके बाद ड्राइवर मौके से भागने लगा, जिससे बाइक सवार ने उसका पीछा किया. इसी दौरान ई-रिक्शा में बैठे यात्री घबराकर चलती गाड़ी से कूद गए, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई.

दिल्ली वायरल अपहरण का दावा रैश ड्राइविंग केस के रूप में उजागर हुआ

कोई अपहरण नहीं, दर्ज हुआ केस

जांच में साफ हुआ कि इस घटना में किसी तरह का अपहरण शामिल नहीं था. पुलिस ने ई-रिक्शा चालक के खिलाफ लापरवाही और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया है.

फर्जी खबरों से बचने की अपील

दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बिना पुष्टि के किसी भी वीडियो या खबर को शेयर न करें. अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की गलत जानकारी समाज में डर और हिंसा को बढ़ावा दे सकती है. यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि अधूरी जानकारी और वायरल वीडियो कैसे बड़े भ्रम और अफवाहों को जन्म दे सकते हैं.