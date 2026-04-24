Delhi Traffic Advisory: दिल्ली में 25 अप्रैल को IPL मैच के चलते ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, कई रास्तों पर रहेगा डायवर्जन; घर से निकलने से पहले जरूर पढ़ें

Delhi Traffic Advisory: राजधानी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शनिवार, 25 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स (DC) और पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का मुकाबला खेला जाना है. इस मैच के दौरान दर्शकों की भारी भीड़ को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक विस्तृत एडवाइजरी जारी की है. पुलिस ने यात्रियों को स्टेडियम की ओर जाने वाले प्रमुख मार्गों पर जाम से बचने के लिए वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने का सुझाव दिया है.
दोपहर 1 बजे से लागू होंगी पाबंदियां
अरुण जेटली स्टेडियम में मैच दोपहर 3:00 बजे शुरू होगा. सुरक्षा और सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस दोपहर 1:00 बजे से ही स्टेडियम के आसपास के क्षेत्रों में विशेष इंतजाम लागू कर देगी. यह पाबंदियां मैच खत्म होने के बाद रात 9:00 बजे तक जारी रहने की उम्मीद है. यह भी पढ़े: VIDEO: IPL मैच से पहले भारतीय सेना को किया गया सलाम, DC और GT के खिलाड़ियों ने गाया राष्ट्रगान; दिल छू लेने वाला वीडियो आया सामने
प्रभावित होने वाले मुख्य मार्ग
ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, मैच के दौरान निम्नलिखित मार्गों पर वाहनों का दबाव सबसे अधिक रहेगा:
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बहादुर शाह जफर मार्ग (BSZ Marg)
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जवाहरलाल नेहरू मार्ग (JLN Marg)
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आसफ अली रोड
इन सड़कों पर भारी यातायात या अस्थायी डायवर्जन के कारण वाहन चालकों को देरी का सामना करना पड़ सकता है. पुलिस ने सलाह दी है कि यदि बहुत आवश्यक न हो, तो शाम के समय इन इलाकों में जाने से बचें.
पब्लिक ट्रांसपोर्ट और शटल सेवा का उपयोग करें
भीड़भाड़ को कम करने के लिए प्रशासन ने दर्शकों से निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन, जैसे दिल्ली मेट्रो का उपयोग करने की अपील की है. स्टेडियम के पास पार्किंग की जगह सीमित है, इसलिए केवल 'लेबल' वाले वाहनों को ही स्टेडियम के निकट जाने की अनुमति दी जाएगी.
पार्क एंड राइड (Park & Ride) की सुविधा
आम जनता और बिना पार्किंग लेबल वाले दर्शकों के लिए पुलिस ने 'पार्क एंड राइड' की सुविधा उपलब्ध कराई है. दर्शक अपने वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थलों पर खड़ा कर सकते हैं, जहां से स्टेडियम तक पहुंचने के लिए मुफ्त शटल बस सेवा उपलब्ध होगी.
महत्वपूर्ण सुझाव
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल (X) के माध्यम से लोगों को अपडेट रहने के लिए कहा है. दिल्ली पुलिस का कहना है कि सुचारू आवाजाही के लिए लोग गूगल मैप्स का उपयोग करें और ऑन-ड्यूटी ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों का पालन करें. समय की बचत के लिए वैकल्पिक रास्तों जैसे रिंग रोड का चयन करना बेहतर होगा.