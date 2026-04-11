Delhi Airport Dog Attacks: दिल्ली हवाई अड्डे पर आवारा कुत्तों के हमले बढ़ने के बाद DIAL की एडवाइजरी: यात्रियों से जानवरों को खाना न खिलाने की अपील

Delhi Airport Dog Attacks: दिल्ली हवाई अड्डे पर हाल ही में आवारा कुत्तों के काटने और आक्रामक व्यवहार की घटनाएं दर्ज की गई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, 1 जनवरी 2026 से अब तक हवाई अड्डे के तीनों टर्मिनलों पर 31 डॉग बाइट (कुत्ते के काटने) के मामले सामने आए हैं, जिनमें 24 कर्मचारी और 7 यात्री शामिल हैं। इन बढ़ती घटनाओं के चलते यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इसे देखते हुए DIAL ने एक आधिकारिक बयान जारी कर यात्रियों को सावधान रहने के निर्देश दिए हैं.

यात्रियों के लिए सलाह

DIAL ने यात्रियों और हवाई अड्डे पर आने वाले लोगों से विशेष रूप से आग्रह किया है कि:

खाना न खिलाएं: सार्वजनिक क्षेत्रों में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने से बचें। प्रशासन का कहना है कि यह एक नेक इरादा हो सकता है, लेकिन इससे जानवर आक्रामक हो सकते हैं और अनजाने में काटने का जोखिम बढ़ जाता है।

दूरी बनाए रखें: कुत्तों को उकसाने या उनके करीब जाने वाली गतिविधियों से बचें.

सामूहिक जिम्मेदारी: प्रशासन का कहना है कि लोगों और जानवरों, दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक सामूहिक जिम्मेदारी है.

प्रशासन का पक्ष और प्रबंधन का तरीका

हवाई अड्डा प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि तीनों टर्मिनलों पर रहने वाले 'कम्युनिटी डॉग्स' (Community Dogs) की देखभाल के लिए एक समर्पित टीम नियुक्त की गई है। प्रशासन के अनुसार, इन कुत्तों को पशु चिकित्सा संबंधी नियमों (veterinary guidelines) का पालन करते हुए नियमित रूप से भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जा रही है।

हाल ही में आक्रामक व्यवहार दिखाने वाले एक कुत्ते का जिक्र करते हुए प्रशासन ने बताया कि उसे शांत कर वापस उसके इलाके में छोड़ दिया गया है। प्रशासन ने यह भी कहा कि वे इन आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए एक स्थायी और जिम्मेदार समाधान खोजने हेतु संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर विवाद और स्थिति

हाल ही में 'कद्दू' और 'धोलू' जैसे कुछ कुत्तों के लापता होने की खबरों और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद यात्रियों और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस छिड़ गई है। कुछ लोग हवाई अड्डे पर सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो कुछ कुत्तों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण बनाए रखने की वकालत कर रहे हैं। DIAL ने इन खबरों पर चिंता जताई है और उम्मीद जताई है कि लापता कुत्ते सुरक्षित होंगे।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वे यात्री सुरक्षा और पशु कल्याण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यात्रियों से सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। किसी भी अप्रिय स्थिति या आक्रामक कुत्ते को देखने पर यात्रियों को तुरंत एयरपोर्ट सिक्योरिटी को सूचित करने की सलाह दी गई है.