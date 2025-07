Dalai Lama Birthday Celebration: दलाई लामा के 90वें जन्मदिन का समारोह शुरू, हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज में जुटेंगे लाखों लोग; VIDEO

Dalai Lama Birthday Celebration: तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का 6 जुलाई को जन्मदिन है. जिसके लिए दुनियाभर से लोग धर्मशाला पहुंचेंगे. इसकी तैयारियां जोरों शोरो से चल रही है. कई कार्यक्रमों का आयोजन इस दौरान होगा. अभी हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज में विशेष धार्मिक आयोजन और सांस्कृतिक समारोह का आयोजन चल रहा है. इस आयोजन में देश विदेश से लोग और अनुयाई पहुंच रहे है.शनिवार सुबह मैक्लोडगंज स्थित बौद्ध मठ में दलाई लामा के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया. यह कार्यक्रम सुबह 8 बजे शुरू हुआ और इसमें खुद दलाई लामा भी मौजूद रहे. श्रद्धालुओं ने उनके साथ मिलकर शांति और करुणा की कामना की.

हालांकि दलाई लामा का आधिकारिक जन्मदिन 6 जुलाई को मनाया जाता है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @ANI नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:कौन होगा 15वां दलाई लामा? आज धर्मशाला से हो सकता है बड़ा ऐलान, उत्तराधिकारी पर चीन की पैनी नजर

तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का जन्मदिन

#WATCH | Himachal Pradesh: Celebrations underway in Dharamshala, Kangra for the 90th Birthday of Tibetan spiritual leader, the 14th Dalai Lama.

