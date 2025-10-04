Cyclone Shakhti: चक्रवात 'शक्ति' का असर, गुजरात तट पर अरब सागर में हलचल तेज, मछुआरों के लिए चेतावनी जारी

(Photo : X)

Cyclone Shakhti Live Update: अरब सागर में इस साल मॉनसून के बाद का पहला चक्रवाती तूफान उठ गया है, जिसे 'शक्ति' नाम दिया गया है. यह तूफान शुक्रवार को गुजरात के द्वारका तट की ओर बढ़ रहा था और इसके लगातार और शक्तिशाली होने की आशंका जताई जा रही है.

मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार की शाम तक यह तूफान 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था. इसकी लोकेशन गुजरात के द्वारका तट से करीब 300 किलोमीटर पश्चिम में, पोरबंदर से 360 किलोमीटर पश्चिम में और पाकिस्तान के कराची से 330 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में थी.

और ताकतवर होगा 'शक्ति'

इस तूफान को 'शक्ति' नाम श्रीलंका ने दिया है. मौसम विभाग का अनुमान है कि शनिवार सुबह तक यह और भी ताकतवर होकर एक 'गंभीर चक्रवाती तूफान' का रूप ले सकता है. पहले यह पश्चिम की ओर और फिर पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम की ओर मुड़ जाएगा. 5 अक्टूबर तक इसके उत्तरी और मध्य अरब सागर के मध्य भागों तक पहुंचने की संभावना है.

तटीय इलाकों पर असर और चेतावनी

तूफान 'शक्ति' के प्रभाव से गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं और रविवार तक समुद्र की स्थिति बहुत खराब रह सकती है. इसे देखते हुए मौसम विभाग ने मछुआरों के लिए एक सख्त चेतावनी जारी की है. उन्हें मंगलवार तक उत्तर-पश्चिम और पूर्वोत्तर अरब सागर में, साथ ही गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र के तटों के पास समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है.

हालांकि, मौजूदा पूर्वानुमान के मुताबिक, यह तूफान सीधे तौर पर तट से नहीं टकराएगा, बल्कि समुद्र में ही बना रहेगा. उम्मीद है कि सोमवार सुबह से यह धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगेगा.

आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में चक्रवात कम आते हैं, लेकिन हाल के वर्षों में यहां भी तौकते (2021) और बिपरजॉय (2023) जैसे बड़े और खतरनाक तूफान देखे गए हैं.