VIDEO: मंगवाया वेज खाना, ऑनलाइन पहुंचा चिकन राइस, ग्राहक का गुस्सा भड़का, कहा..मैं शाकाहारी हूं; ग्रेटर नोएडा का वीडियो आया सामने
Credit-(X,@nedricknews)

ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश: लोगों ने मंगवाया वेज खाना (Veg Food), लेकिन उन्हें दिया गया नों वेज खाना. ऐसे कई मामले सामने आ चुके है. एक बार फिर ऐसा ही एक मामला ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) से सामने आया है. शख्स ने आरोप लगाया है की उन्होंने जोमैटो फूड डिलीवरी एप से केलिफोर्निया बर्रिटो से मशरूम राइस बाउल मंगवाया था.लेकिन उन्हें चिकन राइस बाउल भेजा गया. ग्राहक का कहना है की वे चिकन नहीं खाते, लेकिन गलती से खा लिया.ग्राहक (Customer) का कहना है की इतना ब्रांड है, तो ऐसा खिलवाड़ नहीं करेंगे, लेकिन इन्होने गलत किया. इस ग्राहक का नाम संदीप बताया जा रहा है.

इसको लेकर ग्राहक ने नाराजगी जताई है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया . ये भी पढ़े:VIDEO: ऑर्डर की वेज बिरयानी, भेजी नॉन वेज, युवती ने वीडियो जारी कर रोते हुए लगाया आरोप, ग्रेटर नोएडा की घटना

वेज की जगह भेजा नॉन  वेज खाना

ग्राहक ने जताई नाराजगी

ग्राहक संदीप का कहना है की वे पूरी तरह से शाकाहारी (Vegetarian) है और उन्हें नों वेज खाना गलती से खाना पड़ा. उनका कहना है इस घटना से उनका धर्म भ्रष्ट हुआ है. ग्राहक का कहना है कि इस मामले को लेकर उन्होंने फूड डिपार्टमेंट और पुलिस से भी शिकायत की है.

पहले भी सामने आ चुके है ऐसे मामले

बता दें की इससे पहले भी ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप (Online Food Delivery App) से ग्राहकों को वेज की जगह नॉन वेज खाना भेजने की घटनाएं सामने आई है.इसको लेकर पुलिस और फूड डिपार्टमेंट ने कार्रवाई भी की थी. ग्रेटर नोएडा से ऐसी कई घटनाएं सामने आई है. ग्राहक ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है.

 