Kathua Terror Attack: जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों की कायराना हरकत, दो ग्रामीणों की गला रेतकर की हत्या; जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां

Kathua Militant Attack: जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां बिलावर इलाके के काहुग गांव में दो ग्रामीणों की गला रेतकर हत्या कर दी गई है. जानकारी के अनुसार, ग्रामीण रामशेर और रोशन लाल जंगल में चारा लेने गए थे, जो संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए हैं. उनके गले पर गहरे कट के निशान थे, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनकी गला काटकर हत्या की गई है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों को शक है कि इसमें आतंकियों का हाथ हो सकता है.

गांववालों का कहना है कि यह कोई साधारण हत्या नहीं बल्कि आतंकियों द्वारा इलाके में डर फैलाने की साजिश हो सकती है. शवों की स्थिति और उनके गले पर मिले निशान यह दर्शाते हैं कि हत्यारों ने पूरी प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम दिया.

ये भी पढें: Jammu and Kashmir: कठुआ में सेना के शिविर पर आतंकवादियों ने की फायरिंग, तलाशी अभियान जारी

#Kathua

Two villagers from Kahug in Billawar (Kathua) Ramsher & Roshan Lal who had gone to jungle to collect Fodder found dead with deep neck cuts suggesting wire strangulation Villagers suspect Militants area has witnessed Militant activities since 2024. pic.twitter.com/EFJDM7LRyI

— Kashmiri Journalist (@CHOCOBOY125) February 19, 2025