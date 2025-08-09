राहुल गांधी- प्रियंका गांधी खड़गे समेत कांग्रेस नेताओं ने देशवासियों को दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं

Credit-(X,@ANI)

नई दिल्ली, 9 अगस्त : देशभर में रक्षाबंधन का उत्साह देखने को मिल रहा है. लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एवं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, "सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं. आशा करता हूं भाई-बहनों के प्यार और स्नेह का यह बंधन और गहरा होता रहे."

कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने रक्षाबंधन के अवसर पर लोगों से आपसी भाईचारे और एकजुटता को बढ़ावा देने की बात कही. उन्होंने 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, "बहन-भाई के अटूट प्रेम, विश्वास और स्नेह के पर्व रक्षाबंधन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. रक्षाबंधन का यह अनोखा त्योहार, जाति, धर्म और पंथ से ऊपर उठकर आपसी भाईचारे और एकजुटता को बढ़ावा देता है." उन्होंने लिखा, "साथ ही, यह भारतीय समाज में महिलाओं की बराबरी और सम्मान पर भी प्रकाश डालता है. उम्मीद है कि राखी का यह पर्व हम सभी के जीवन में परस्पर प्रेम, सद्भाव और सौहार्द की भावना को मजबूत करेगा." यह भी पढ़ें : Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान में सेना के दो जवान शहीद, दो घायल

कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी ने देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए 'एक्स' पर लिखा, "भाई-बहन के बीच प्रेम, विश्वास और भरोसे के प्रतीक पर्व रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं. यह पावन पर्व आप सभी के जीवन में ढेरों खुशियां लाए."

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राज ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की फोटो पोस्ट करते हुए प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी. उन्होंने लिखा, "प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं! स्नेह, सम्मान और समर्पण का यह पावन पर्व आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि की मधुर सुगंध से महका दे, और आपके हर कदम को सफलता एवं आनंद की ओर अग्रसर करे."