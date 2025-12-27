CWC Meeting 2025 : VB-G RAM-G Act पर राहुल गांधी का हमला, बोले– नोटबंदी जैसा गरीब और राज्यों पर वार: VIDEO

Rahul Gandhi targeted the government (Credit-@RahulGandhi)

CWC Meeting 2025 : कांग्रेस वर्किंग कमेटी (Congress Working Committee – CWC) की बैठक के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने संसद से पारित VB-G RAM-G Act को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने इस कानून को राज्यों (States) और गरीब वर्ग (Poor People) के लिए “विनाशकारी हमला” करार दिया और इसकी तुलना नोटबंदी (Demonetisation) से की.प्रेस ब्रीफिंग के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि इस नए कानून के जरिए राज्यों के अधिकार (Decision-Making Power) और उनके हिस्से का फंड (State Funds) केंद्र अपने हाथ में ले रहा है.

मनरेगा को लेकर राहुल गांधी ने साधा बीजेपी सरकार पर निशाना

मनरेगा के खात्मे का एक ही मकसद है - गरीबों के रोज़गार के अधिकार को मिटाना, राज्यों से आर्थिक और राजनीतिक शक्ति चुराना, और उस पैसे को अरबपति मित्रों को पकड़ाना। ‘एक अकेले’ प्रधानमंत्री की मनमानी का नुकसान पूरा भारत भुगतेगा - रोज़गार खत्म होंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था टूटेगी। और,… pic.twitter.com/yH810bEkio — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 27, 2025

बिना कैबिनेट सलाह के मनरेगा खत्म करने का आरोप

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने अकेले फैसले लेकर MGNREGA को कमजोर किया, ठीक उसी तरह जैसे नोटबंदी का फैसला किया गया था. उनका कहना था कि न तो कैबिनेट (Cabinet) से सलाह ली गई और न ही इसके दूरगामी असर का अध्ययन किया गया.

मनरेगा सिर्फ रोजगार योजना नहीं

कांग्रेस सांसद ने कहा कि मनरेगा (MNREGA) केवल एक रोजगार योजना (Employment Scheme) नहीं, बल्कि एक व्यापक विकास ढांचा (Development Framework) है, जिसे पूरी दुनिया में सराहा गया है. उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) का हवाला देते हुए कहा कि 16 देशों की यात्राओं के दौरान वहां के नेताओं ने इस अधिकार-आधारित मॉडल (Rights-Based Model) की तारीफ की.

खरगे ने किया ‘Save MNREGA Campaign’ का ऐलान

CWC बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने घोषणा की कि पार्टी 5 जनवरी से देशव्यापी Save MNREGA Campaign शुरू करेगी. उन्होंने कहा कि बैठक में नेताओं ने MNREGA की रक्षा की शपथ (Oath) ली है और इसे कमजोर करने की किसी भी कोशिश का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया जाएगा.

“MNREGA एक अधिकार है, सिर्फ योजना नहीं”

खरगे ने जोर देकर कहा कि MNREGA केवल एक वेलफेयर स्कीम (Welfare Scheme) नहीं, बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त काम का अधिकार (Right to Work) है. उन्होंने यह भी कहा कि गांधीजी के नाम को योजना से हटाने की किसी भी कोशिश का कांग्रेस विरोध करेगी.

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू हुआ नया कानून

यह पूरा विवाद तब सामने आया है, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Droupadi Murmu) ने VB-G RAM-G Bill 2025 को मंजूरी दी. यह कानून ग्रामीण परिवारों के लिए सालाना रोजगार गारंटी (Wage Employment Guarantee) को बढ़ाकर 125 दिन करता है और Viksit Bharat @2047 के विजन से जोड़ता है.

मनरेगा की जगह लेगा VB-G RAM-G Act

सरकार का कहना है कि नया कानून MGNREGA की जगह एक आधुनिक वैधानिक ढांचा (Modern Statutory Framework) लाएगा, जिससे ग्रामीण आजीविका (Rural Livelihood) मजबूत होगी और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत (Self-Reliant Rural Bharat) की नींव पड़ेगी.