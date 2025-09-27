कांग्रेस और तेजस्वी यादव झूठ का सहारा ले रहे, एनडीए कर रही विकास: गिरिराज सिंह

पटना, 27 सितंबर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने शनिवार को पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम से देशभर में आईआईटी पटना, बीएसएनएल 4जी और विभिन्न विकास योजनाओं का शुभारंभ किया. इस अवसर पर उन्होंने करीब 60 हजार करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी. कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित राज्य सरकार के कई मंत्री और नेता उपस्थित रहे. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने कहा कि कांग्रेस और तेजस्वी यादव झूठ का सहारा ले रहे हैं.

गिरिराज सिंह ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को "कर्मवीर अवतरित पुरुष" बताते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी भारत को विश्वगुरु बनाने के प्रयास में जुटे हैं. साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि "कांग्रेस और तेजस्वी यादव झूठ का सहारा ले रहे हैं, जबकि एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए लगातार काम कर रही है."

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मौके पर कहा कि 23 में से 8 आईआईटी में लगभग 11 हजार करोड़ रुपए खर्च कर विस्‍तार की योजना बनाई गई. इसमें पटना आईआईटी का नाम भी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंजीनियर रहे हैं, इसलिए पटना में सड़क और भवनों की बेहतर संरचना उनके विजन का परिणाम है. उन्होंने यह भी घोषणा की कि केंद्र सरकार बिहटा को ग्रोथ जोन केंद्र बनाएगी, जहां सेमीकंडक्टर, टाइल्स परीक्षण और फूड प्रोसेसिंग जैसी प्रमुख इकाइयां स्थापित होंगी.

वहीं, उत्तर प्रदेश में “आई लव मोहम्मद” विवाद को लेकर गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि “कांग्रेस देश में गृह युद्ध कराना चाहती है. नेपाल और बांग्लादेश में जब विवाद हुआ था तब आरजेडी ने भी यही विषय उठाया था. नेपाल और लेह की घटनाओं के लिए राहुल गांधी की भड़काऊ राजनीति जिम्मेदार है. कांग्रेस, तेजस्वी यादव, ओवैसी और महबूबा मुफ्ती जैसे लोग विकास की राह में रोड़े अटका रहे हैं और सत्ता की भूख में देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं.”