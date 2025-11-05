VIDEO: सीएम योगी ने लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी से मुक्त कराए गए भूमि पर बने फ्लैटों का किया लोकार्पण, 72 गरीब परिवारों को सौंपी चाबी

(Photo Credits ANI)

लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभभाई पटेल आवासीय योजना के तहत माफिया मुख्तार अंसारीसे मुक्त कराई गई भूमि पर बनें फ्लैटों का लोकार्पण किया. इन फ्लैटों का लाभ 72 दुर्बल आय वर्ग के परिवारों को घरों की चाबी सौंपी.

इस अवसर पर सीएम योगी ने नए घर पाने वाले परिवारों को बधाई दी और कहा कि यह आवास योजना उन्हें स्थायी और सुरक्षित घर प्रदान करेगी. उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा पर जोर दिया और कहा कि समाज के प्रत्येक सदस्य की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है. यह भी पढ़े: UP: मुख्तार अंसारी का बेटा उमर अंसारी गाजीपुर से कासगंज जेल शिफ्ट, अब्बास के साथ रहेगा बंद

माफिया से मुक्त कराई गई भूमि पर निर्मित दुर्बल आय वर्ग के 72 परिवारों को फ्लैट के आवंटन-पत्र के वितरण एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के लोकार्पण हेतु लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में... https://t.co/IGvPJh98Po — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 5, 2025

फ्लैट के बारे में

सीएम योगी आदित्यनाथ ने एकता वन में 72 परिवारों को फ्लैट की चाबी सौंपी. ये फ्लैट माफिया मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बनाए गए हैं. माफिया मुख्तार ने अवैध रूप से हजरतगंज के डालीबाग के पास बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर रखा था। यहां सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए फ्लैट बनाए गए हैं.

फ्लैट की कीमत

फ्लैटों की कुल संख्या 72 है और यहां एक फ्लैट की कीमत 10.70 लाख रुपए है.मंगलवार को लाटरी की प्रक्रिया संपन्न हुई है. लाटरी की प्रक्रिया संप्पन होने के बाद घरों की चाभियाँ सौंपी गई