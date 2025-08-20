CM Rekha Gupta Attacked: भाजपा सांसदों, मंत्रियों ने सीएम रेखा गुप्ता पर हुए 'कायराना' हमले की कड़ी निंदा की

Photo : X

नई दिल्ली, 20 अगस्त : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ. भाजपा ने इस हमले की निंदा की और इसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला एवं कायराना बताया. उन्होंने मामले की जांच की मांग की. भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले को कायराना हरकत बताया. उन्होंने आईएएनएस से कहा, "दिल्ली की मुख्यमंत्री के ऊपर हुआ हमला एक कायराना हरकत है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं. लेकिन यह हमला दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का जज्बा नहीं तोड़ पाएगा. वह जमीन से जुड़ी हुई नेता हैं और लोगों के बीच में जाकर उनका काम करती हैं. उनके हौसले को यह हमला नहीं हिला पाएगा. सुरक्षा में जो चूक हुई है, उसकी जांच होगी. जो शख्स पकड़ा गया है, उसने क्यों ऐसा किया है, उसकी भी जांच होगी. ऐसे हमलों से रेखा गुप्ता डरने वाली नहीं हैं, और वह दिल्ली के हित में लगातार काम करती रहेंगी."

भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने आईएएनएस से कहा, "पिछले पांच महीनों से, जब से रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी हैं, वह लोगों के बीच और अपने आवास पर 'जन सुनवाई' कर रही हैं. आज जो हुआ वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. एक जांच होनी चाहिए कि इस व्यक्ति ने ऐसा व्यवहार क्यों किया, क्योंकि यह चिंता का विषय है. मुख्यमंत्री सिर्फ सरकार का चेहरा नहीं, बल्कि पूरे शहर का प्रतिनिधि होता है. एक मुख्यमंत्री जो जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझता है, अगर ऐसे व्यक्ति पर हमला होता है, तो इसकी निंदा जरूर होनी चाहिए. इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और इस तरह की घटना के पीछे की असली वजह जानने के लिए पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए." यह भी पढ़ें : CM Rekha Gupta Attacked: सीएम रेखा गुप्ता पर हमला, दिल्ली के मंत्रियों ने विपक्ष पर लगाए आरोप, बताया कायराना हरकत

दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके इस हमले को लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला बताया. उन्होंने लिखा, "अपने आवास पर जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला अत्यंत निंदनीय है और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा प्रहार है. जनसुनवाई का कार्यक्रम लोगों से सीधे जुड़ने का माध्यम है, जहां जनता अपने सवाल और संदेह बिना किसी डर या बाधा के मुख्यमंत्री तक पहुंचा पाती है. ऐसी पवित्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश कदापि स्वीकार नहीं की जा सकती. दोषियों पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी."

दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने इस कृत्य को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया. उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, "मुख्यमंत्री पर हुआ हमला अत्यंत दुखद, निंदनीय और अस्वीकार्य है. दिल्ली के हित के लिए निरंतर कार्यरत एक संवेदनशील और दृढ़निश्चयी महिला नेतृत्व पर इस प्रकार का कायरतापूर्ण आक्रमण लोकतांत्रिक आचरण की मूल भावना के विपरीत है. यह अमर्यादित कृत्य न केवल हमारे लोकतंत्र की साख को आहत करता है, बल्कि समाज में अराजकता फैलाने का घृणित प्रयास भी है. प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री पर हमला करने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. दिल्ली पुलिस इस मामले की गहन विवेचना कर रही है और मुझे विश्वास है कि जांच इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी. मैं और प्रदेश की समूची जनता इस कायरतापूर्ण कार्य की घोर निंदा करते हैं." भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, "मुख्यमंत्री सुरक्षित हैं और अपना काम पहले की तरह जारी रखेंगी. चिंता की कोई बात नहीं है. पुलिस मामले की जांच कर रही है."