पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी से भड़के चिराग पासवान, कहा- ये राजद के माई-बहिन योजना की पहचान

नई दिल्ली, 21 सितंबर : केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (Chirag Paswan) ने राजद नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी को लेकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि यह घटना राजद की ओछी मानसिकता को उजागर करती है, जिसे उनके शीर्ष नेतृत्व ने कभी गंभीरता से लिया ही नहीं. कहीं न कहीं ऐसे लोगों को मौन सहमति भी मिलती है. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के सांसद और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जब उनकी उपस्थिति में ही मुझे और मेरी मां के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था. उस वक्त यदि नेता प्रतिपक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को समझाया होता तो संभवतः पुनः आज प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता का इस तरीके से अपमान ना हुआ होता.

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ''ये राजद के माई-बहिन योजना की पहचान है. एक बार फिर राजद के राजनीतिक कार्यक्रम में पार्टी के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया. यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है.'' केंद्रीय मंत्री ने आगे लिखा, ''यह घटना राजद की ओछी मानसिकता को उजागर करती है, जिसे उनके शीर्ष नेतृत्व ने कभी गंभीरता से लिया ही नहीं. कहीं न कहीं ऐसे लोगों को मौन सहमति भी मिलती है. ये कोई पहली बार नहीं, बल्कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी यही घटना घटी थी, जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की उपस्थिति में ही मुझे और मेरी मां के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था. उस वक्त यदि नेता प्रतिपक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को समझाया होता तो संभवतः पुनः आज प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी का इस तरीके से अपमान ना हुआ होता.''

चिराग पासवान ने आगे एक्स पर लिखा, ''माताओं-बहनों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल राजद की पहचान रही ही है. ऐसे में बिहार की जनता सबक सिखाने के लिए तैयार है. चुनाव नजदीक है, सबका जवाब बिहार की जनता अवश्य देगी.'' वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने इस घटना पर चेतावनी देते हुए कहा कि राजद अपनी ओछी हरकत से बाज आए. तेजस्वी यादव की मौजूदगी में पीएम मोदी के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर नारे लगाए गए, लेकिन उन्होंने रोकने का काम नहीं किया. यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है.

उन्होंने कहा कि पहले भी राजद और कांग्रेस ऐसा कर चुके हैं और फिर उसी की पुनरावृत्ति की गई है. यह बिहार और देश के लोग स्वीकार नहीं करेंगे. हम लोग इसका प्रतिकार करते हैं. इस अपराध के लिए राजद को बिहार की जनता भी क्षमा नहीं करेगी.