UP: चीन की दिग्गज फुटवियर कंपनियां यूपी में करेंगी निवेश, कानपुर और आगरा में खर्च करेंगी ₹2500 करोड़; 10 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार!

UP Footwear Hub Investment 2025: चीन की सात बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में करीब 2500 करोड़ रुपये का निवेश करने जा रही हैं. इससे न सिर्फ उद्योग को मजबूती मिलेगी, बल्कि लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा. ये निवेश खास तौर पर कानपुर के रमईपुर और आगरा में बन रहे फुटवियर पार्कों में होगा. कानपुर में 131.69 एकड़ और आगरा में 300 एकड़ जमीन पर ये हाईटेक फुटवियर पार्क बनाए जा रहे हैं. इन पार्कों के बनने से यूपी को लेदर और फुटवियर इंडस्ट्री का इंटरनेशनल हब बनाने में जबरदस्त मदद मिलेगी.

चीन की कंपनियों ने भारत सरकार से वीजा प्रक्रिया को आसान बनाने की मांग की है, ताकि उनके प्रतिनिधि जल्दी भारत आ सकें और काम शुरू कर सकें. इस पर भारत की ओर से भरोसा दिलाया गया है कि शॉर्ट टर्म वीजा के साथ बाद में 6 महीने का ऑटोमेटिक वीजा देने पर विचार किया जाएगा.

ये भी पढें: UP: धार्मिक टूरिज्म में इतिहास रचने के बाद यूपी सरकार का जोर अब हेल्थ टूरिज्म पर

चीन की दिग्गज फुटवियर कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगी। ये निवेश कानपुर और आगरा में प्रस्तावित दो फुटवियर पार्कों के लिए है। इससे 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है।#NayeBharatKaNayaUP pic.twitter.com/BLbZdS44Gq

— Government of UP (@UPGovt) May 27, 2025